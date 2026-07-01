चंद फिल्मों में नजर आईं रिया चक्रवर्ती हैं करोड़ों की मालकिन, महीने के कमाती हैं इतने लाख

Rhea Chakraborty Birthday: चंद फिल्मों में नजर आईं रिया चक्रवर्ती हैं करोड़ों की मालकिन, महीने के कमाती हैं इतने लाख
Rhea Chakraborty Birthday: रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड में बेहद कम फिल्में की हैं, लेकिन इसके बावजूद वो करोड़ों की मालकिन हैं. एक्ट्रेस एक महीने में लाखों रुपये की कमाई कर लेती हैं.
Rhea Chakraborty Birthday: अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ से सुर्खियों में रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती आज 34 साल की हो चुकी हैं. साउथ सिनेमा से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाली रिया ने बाद में बॉलीवुड में एंट्री ली थी. उन्होंने हिंदी सिनेमा में कम ही फिल्में की हैं. इसके बावजूद एक्ट्रेस करोड़ों की नेटवर्थ की मालकिन हैं. आइए जानते हैं कि आखिर वो कितनी अमीर हैं?
पिता रहे हैं आर्मी ऑफिसर
34 साल की हो चुकीं रिया चक्रवर्ती का जन्म 1 जुलाई 1992 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था. उनके पिता का नाम इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं जो भारतीय सेना में 25 साल तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वहीं एक्ट्रेस की मां का नाम संध्या चक्रवर्ती हैं. उनका एक भाई भी है जिनका नाम शौविक चक्रवर्ती हैं.
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बतौर वीडियो जॉकी किया काम
साल 2009 में रिया एमटीवी इंडिया के टीवीएस स्कूटी टीन डीवा शो का हिस्सा रही थीं और उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने वीडियो जॉकी के रूप में काम किया था. एक्ट्रेस ने इस दौरान एमटीवी गोन इन 60 सेकंड, पेप्सी एमटीवी वास्सप और टिक-टैक कॉलेज बीट जैसे शोज होस्ट किए थे.
2012 में किया था एक्टिंग डेब्यू
रिया चक्रवर्ती को एक्टिंग में भी इंटरेस्ट था और उन्होंने अपने इस सपने को साल 2012 में पूरा किया था. उनका एक्टिंग डेब्यू फिल्म 'तुनीगा तुनीगा' से हुआ था. ये एक तेलुगु फिल्म थी. इसमें उन्होंने निधि नाम का किरदार अदा किया था. सुमंत अश्विन फिल्म के लीड एक्टर थे.
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रिया चक्रवर्ती की नेटवर्थ
हिंदी सिनेमा में रिया ने अपनी शुरुआत साल 2012 में की थी. उनकी पहली हिंदी फिल्म 'मेरे डैड की मारुति' थी. इसके बाद उन्होंने सोनाली केबल, बैंक चोर, हाफ गर्लफ्रेंड, दोबाराः सी योर एविल और जलेबी जैसी फिल्मों में भी काम किया था. Caknowledge की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 12 करोड़ रुपये है. वो महीने के ढाई लाख रुपये तक कमा लेती हैं. उनके कार कलेक्शन की बात करें तो एक्ट्रेस के पास टोयोटा इनोवा (कीमत 20 लाख रुपये ) और 23 लाख रुपये कीमत की जीप कम्पास एसयूवी है.