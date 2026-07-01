अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को रिलीज हुई थी. फिल्म ने रिलीज होते ही दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्स बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है.