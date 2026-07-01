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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही 'वेलकम टू द जंगल', 24 साल छोटी दिशा संग अक्षय की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस

बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही 'वेलकम टू द जंगल', 24 साल छोटी दिशा संग अक्षय की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस

Welcome to the Jungle: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है. फिल्म को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म में अक्षय कुमार और दिशा पाटनी की जोड़ी के भी फैंस दीवाने हो गए हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 01 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Welcome to the Jungle: फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है. फिल्म को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म में अक्षय कुमार और दिशा पाटनी की जोड़ी के भी फैंस दीवाने हो गए हैं.

'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में दिशा पाटनी संग अक्षय कुमार की केमिस्ट्री भी लोगों को खूब पसंद आ रही है. फिल्म का गाना 'क्यों में अक्षय और दिशा का रोमांस खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

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अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को रिलीज हुई थी. फिल्म ने रिलीज होते ही दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्स बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है.
अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को रिलीज हुई थी. फिल्म ने रिलीज होते ही दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्स बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है.
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ओपनिंग डे पर इसने 15.25 करोड़ की कमाई की. 5वें दिन इसने सैकनिल्क के मुताबिक, 9.25 करोड़ की कमाई की और अभी तक फिल्म का टोटल कलेक्शन 81.50 हो गया है.
ओपनिंग डे पर इसने 15.25 करोड़ की कमाई की. 5वें दिन इसने सैकनिल्क के मुताबिक, 9.25 करोड़ की कमाई की और अभी तक फिल्म का टोटल कलेक्शन 81.50 हो गया है.
Published at : 01 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Disha Patani Welcome To The Jungle

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