राहा को देखने के लिए तरस गए हैं आलिया के चाचा मुकेश भट्ट, बोले- शादी में भी नहीं था बुलाया

महेश भट्ट और मुकेश भट्ट दोनों ही विशेष प्रोडक्शन हाउस में साथ में काम करते थे. मगर अब दोनों भाई अलग हो गए हैं जिसकी वजह से काम के साथ उनकी पर्सनल लाइफ पर भी असर पड़ा है. मुकेश भट्ट ने हाल ही में परिवार में चल रहे तनाव को लेकर बात की. मुकेश भट्ट ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में हताया है कि उन्हें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में नहीं बुलाया था. साथ ही उन्होंने अभी तक आलिया की बेटी राहा को नहीं देखा है.

आलिया की शादी में नहीं था बुलाया

लहरें रेट्रो को दिए इंटरव्यू में मुकेश भट्ट ने बताया है कि उन्हें आलिया और रणबीर की शादी में नहीं बुलाया था. अपनी भावनाएं बताते हुए मुकेश ने कहा- 'मैं हिपोक्रेट होंगा अगर मैं कहूं कि मुझे बुरा नहीं लगा. मुझे बहुत बुरा लगा था. मैं आलिया को बहुत प्यार करता हूं, सिर्फ आलिया ही नहीं बल्कि शाहीन को भी. तो जब उसकी शादी हुई तो मुझे लगा मेरी बच्ची की शादी है.'

राहा का चेहरा देखने के लिए तरस गए हैं

मुकेश ने आगे ये भी बताया कि वो आलिया-रणबीर की बेटी राहा से अभी तक नहीं मिले हैं जो तीन साल की हो गई हैं. उन्होंने कहा- 'जब मुझे पता चला कि आलिया प्रेग्नेंट हैं और जब उसकी बेटी हुई. मेरी आंखें तरस गई हैं राहा को देखने के लिए.'

आलिया से नहीं की बात

जब मुकेश से पूछा गया कि क्या आपने आलिया से बात करने की कोशिश की. इस पर उन्होंने कहा- 'मैंने कोशिश भी नहीं की क्योंकि मैं उसे किसी डिसकंफर्ट वाली पोजीशन में नहीं डालना चाहता हूं. मैंने उसै मैसेज नहीं किया लेकिन मैंने दिल से दुआ दे दी.'

