तलाक की खबरों के बीच पहली बार स्पॉट हुईं मौनी रॉय, डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती दिखीं एक्ट्रेस

टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चा में हैं. बिजनेसमैन सूरज नांबियार से उनकी चार साल की शादी टूट चुकी है. हाल ही में मौनी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर सूरज संग अपने तलाक को लगभग कंफर्म किया. अब डिवोर्स की खबरों के बीच मौनी रॉय पहली बार पब्लिकली स्पॉट हुई हैं. इस दौरान वो बड़ी सी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती दिखीं.

रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुईं मौनी रॉय

मौनी रॉय को देर रात बांद्रा में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया, जहां वह अपनी दोस्त के साथ डिनर के लिए पहुंचीं. रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही पैपराजी ने उन्हें घेर लिया. इस दौरान मौनी ब्लैक ऑफ-शोल्डर ड्रेस में बेहद स्टाइलिश नजर आईं और उन्होंने अपने लुक को एक एलिगेंट हैंडबैग के साथ पूरा किया. इस दौरान मौनी एक बड़ी सी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती दिखीं. उन्होंने हाथ में सोने के कंगन भी पहने थे.

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दोस्त के साथ दिखीं मौनी रॉय

रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ जमा होते ही मौनी रॉय ने पहले अपनी दोस्त को गाड़ी में बैठाया और उसके बाद वहां से रवाना हो गईं. इस दौरान उन्होंने मीडिया से किसी तरह की बातचीत नहीं की. सूरज नांबियार संग तलाक की खबरों के बीच ये मौनी रॉय की पहली पब्लिक अपीयरेंस थी. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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हमें प्राइवेसी और स्पेस दें- मौनी रॉय

बता दें कि बीते दिन मौनी रॉय ने अपने तलाक की अफवाहों पर रिएक्ट किया था. हालांकि, उन्होंने डायरेक्टली अपना तलाक कंफर्म नही किया, लेकिन एक्ट्रेस ने लिखा है, 'सभी मीडिया हाउस से रिक्वेस्ट है कि झूठे नैरेटिव पब्लिश ना करें और हमें प्राइवेसी और स्पेस दें,प्लीज?' गौरतलब है कि मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. इतना ही नहीं, सूरज ने मौनी के साथ शादी की तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं. बाद में सूरज ने अपने इंस्टा भी डिएक्टिवेट कर दिया.

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