हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मदर इंडिया' की वजह से 68 साल पहले होने लगी थी दुनियाभर में हिंदी फिल्मों की चर्चा, जानें क्यों

Mother India Film: ऑस्कर में नॉमिनेशन मिलने के बाद ‘मदर इंडिया’ ने दुनिया भर में ध्यान खींचा. इसकी दमदार कहानी और शानदार एक्टिंग ने इंडियन सिनेमा की मिसाल पेश की.

By : आईएएनएस | Updated at : 10 Nov 2025 04:54 PM (IST)
दुनियाभर में इंडियन सिनेमा अपनी दमदार कहानियों के लिए जाना जाता है. इंडियन फिल्में सालों से न केवल दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं, बल्कि समाज और संस्कृति को भी पेश कर रही हैं. इनमें से कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो अपनी कहानी, एक्टिंग और निर्देशन की वजह से एंटरनेशनल मंच पर भी पहचान बनाती हैं.

ऐसी ही एक फिल्म है, जिसने इंडियन सिनेमा का नाम पहली बार ऑस्कर तक पहुंचाया, और वह फिल्म है 1957 में रिलीज हुई 'मदर इंडिया'... यह फिल्म आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और यादगार फिल्मों में गिनी जाती है.

फिल्म की कहानी
'मदर इंडिया' की कहानी एक मजबूत महिला की जीवन यात्रा को बयां करती है. इस फिल्म में नरगिस दत्त ने एक ऐसी मां का किरदार निभाया था, जो अपनी मुश्किल परिस्थितियों और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद अपने परिवार को संभालती हैं. फिल्म में दिखाया गया संघर्ष, मातृत्व और न्याय दर्शकों के दिलों को छू गया.
सुनील दत्त ने अपने किरदार बड़े बेटे बिरजू को शानदार तरीके से निभाया, जबकि राजेंद्र कुमार ने छोटे बेटे रामू की भूमिका में जान डाली. खास बात यह है कि फिल्म में नरगिस ने सुनील दत्त की मां राधा का रोल निभाया, जबकि उनकी उम्र लगभग बराबर थी, लेकिन उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें वास्तविक मां के रूप में देखने लगे.

विदेशों में भी बनी चर्चा का विषय
महबूब खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म केवल इंडिया में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बनी. फिल्म की कहानी और डायलॉग्स ने दर्शकों को पूरी तरह बांधकर रखा.

इसके अलावा, फिल्म के गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए. मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मन्ना डे और शमशाद बेगम ने फिल्म के गानों में अपनी आवाज दी, जो आज भी याद किए जाते हैं. इन गानों ने कहानी की भावनाओं को गहराई दी और दर्शकों को हर सीन में जोड़े रखा.

'मदर इंडिया' ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई रिकॉर्ड भी बनाए. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग हुई. नरगिस दत्त को उनके बेहतरीन एक्टिंग के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया, वहीं महबूब खान को बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला. इन उपलब्धियों ने इसे इंडस्ट्री सिनेमा के इतिहास में एक खास मुकाम दिलाया.

‘मदर इंडिया’ का ऑस्कर नॉमिनेशन 
इसके अलावा, 'मदर इंडिया' ने इंडिया की तरफ से ऑस्कर में नॉमिनेशन भी हासिल किया. यह वह समय था जब इंडियन फिल्मों को एंटरनेशनल मंच पर अपनी जगह बनाने का मौका मिला. हालांकि फिल्म ने ऑस्कर नहीं जीता, लेकिन इसकी कहानी, एक्टिंग और संगीत ने दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीत लिया. ऑस्कर में नामांकन मिलने के बाद, यह फिल्म एंटरनेशनल लेवल पर भी चर्चित हो गई.

आज भी 'मदर इंडिया' इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक आदर्श फिल्म के रूप में जानी जाती है. फिल्म की लोकप्रियता इतनी है कि यह प्राइम वीडियो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

Published at : 10 Nov 2025 04:54 PM (IST)
और पढ़ें
