हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनश्वेता तिवारी ने शेयर की तस्वीरें, तो फैंस बोले- 'ओह माय गॉड, फिर से इतनी यंग'

श्वेता तिवारी ने शेयर की तस्वीरें, तो फैंस बोले- 'ओह माय गॉड, फिर से इतनी यंग'

Shweta Tiwari 10 Photos: हाल ही में श्वेता तिवारी ने अपनी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें उनका सादगी भरा लुक देखने को मिला. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Nov 2025 04:08 PM (IST)
Shweta Tiwari 10 Photos: हाल ही में श्वेता तिवारी ने अपनी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें उनका सादगी भरा लुक देखने को मिला. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रही हैं.

टीवी की प्यारी और स्टाइलिश एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया है. इन तस्वीरों में उनका सादगी भरा और ट्रेंडी लुक साफ नजर आ रहा है. 44 साल की उम्र में भी श्वेता अपनी फिटनेस और स्टाइल से कई यंग स्टार्स को पीछे छोड़ रही हैं. फैंस उनकी इन तस्वीरों को देखकर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. आइए देखते हैं ये स्टनिंग फोटोज़.

1/10
टीवी सीरियल और सीरीज में अपना जलवा बिखेरने वाली श्वेता तिवारी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है.
टीवी सीरियल और सीरीज में अपना जलवा बिखेरने वाली श्वेता तिवारी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है.
2/10
44 की उम्र में भी श्वेता अपनी खूबसूरती और फिटनेस से यंग एक्ट्रेस को मात दे रही हैं.
44 की उम्र में भी श्वेता अपनी खूबसूरती और फिटनेस से यंग एक्ट्रेस को मात दे रही हैं.
3/10
एक्ट्रेस अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं.
एक्ट्रेस अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं.
4/10
उनकी हर एक तस्वीर फैंस के बीच चर्चा का विषय बना जाती है.
उनकी हर एक तस्वीर फैंस के बीच चर्चा का विषय बना जाती है.
5/10
हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा.
हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा.
6/10
एक्ट्रेस ने आज इंस्ट्राग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो ब्लू कलर की प्रिंटेड ड्रेस पहने हुए हैं.
एक्ट्रेस ने आज इंस्ट्राग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो ब्लू कलर की प्रिंटेड ड्रेस पहने हुए हैं.
7/10
साथ ही उन्होंने ब्लैक हील्स कैरी करके अपने लुक को कंप्लीट किया है.
साथ ही उन्होंने ब्लैक हील्स कैरी करके अपने लुक को कंप्लीट किया है.
8/10
एक्ट्रेस के मेकअप की बात करें तो उन्होंने सटल मेकअप किया है. साथ ही बालों को खुला रखा है जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस के मेकअप की बात करें तो उन्होंने सटल मेकअप किया है. साथ ही बालों को खुला रखा है जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं.
9/10
तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा 'खूबसूरती और टैलेंट से घिरा हुआ क्या दिन है'.
तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा 'खूबसूरती और टैलेंट से घिरा हुआ क्या दिन है'.
10/10
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जहां यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट्स करके उन पर प्यार लुटा रहे हैं. कोई उन्हें गॉर्जियस एज ऑलवेज बता रहा है तो कोई ब्यूटीफुल. एक यूजर ने तो तारीफ में ये तक बोल दिया- 'ओह माय गॉड इतनी यंग अगेन'
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जहां यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट्स करके उन पर प्यार लुटा रहे हैं. कोई उन्हें गॉर्जियस एज ऑलवेज बता रहा है तो कोई ब्यूटीफुल. एक यूजर ने तो तारीफ में ये तक बोल दिया- 'ओह माय गॉड इतनी यंग अगेन'
Published at : 10 Nov 2025 04:08 PM (IST)
टेलीविजन फोटो गैलरी

