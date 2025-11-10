एक्सप्लोरर
श्वेता तिवारी ने शेयर की तस्वीरें, तो फैंस बोले- 'ओह माय गॉड, फिर से इतनी यंग'
Shweta Tiwari 10 Photos: हाल ही में श्वेता तिवारी ने अपनी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें उनका सादगी भरा लुक देखने को मिला. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रही हैं.
टीवी की प्यारी और स्टाइलिश एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया है. इन तस्वीरों में उनका सादगी भरा और ट्रेंडी लुक साफ नजर आ रहा है. 44 साल की उम्र में भी श्वेता अपनी फिटनेस और स्टाइल से कई यंग स्टार्स को पीछे छोड़ रही हैं. फैंस उनकी इन तस्वीरों को देखकर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. आइए देखते हैं ये स्टनिंग फोटोज़.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 10 Nov 2025 04:08 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
एक्ट्रेस से डिजाइनर बनीं रुबीना दिलैक, सास के दिए सलवार-सूट से बनाई साड़ी, फिर दिए दिलकश पोज
टेलीविजन
7 Photos
ब्रेकअप के बाद अंकित गुप्ता के दोस्त पर प्रियंका चाहर चौधरी ने तंज कसते हुए कही ये बात
टेलीविजन
7 Photos
किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं टीवी की 'अनुपमा'? 48 साल की उम्र में कितने करोड़ की हैं मालकिन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
एक्ट्रेस से डिजाइनर बनीं रुबीना दिलैक, सास के दिए सलवार-सूट से बनाई साड़ी, फिर दिए दिलकश पोज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion