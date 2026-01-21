हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2025's Most Profitable Movies: 'धुरंधर' ने 350 करोड़ तो 'सैयारा' को हुआ 250 करोड़ का प्रॉफिट, साल 2025 की इन 10 फिल्मों ने कमाया मोटा मुनाफा

2025's Most Profitable Movies: 'धुरंधर' ने 350 करोड़ तो 'सैयारा' को हुआ 250 करोड़ का प्रॉफिट, साल 2025 की इन 10 फिल्मों ने कमाया मोटा मुनाफा

Most Profitable Movie Of 2025: साल 2025 में कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया. इन फिल्मों ने न केवल धमाकेदार कमाई की बल्कि मोटा मुनाफा कमाकर मेकर्स की तिजोरियां भी नोटों से भर दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 21 Jan 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

2025 बॉलीवुड के लिए काफी खास रहा था क्योंकि पिछले रिलीज हुई कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़े और मेकर्स को मालामाल कर दिया. दिलचस्प बात ये हैं कि टॉप 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों ने उम्मीद से कहीं बेहतर परफॉर्म किया और थिएटर और नॉन-थिएटर दोनों जरियों से खूब पैसा बटोरी.चलिए यहां साल 2025 की टॉप 10 सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म के बारे में जानते हैं.

धुरंधर
रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर निर्देशित धुरंधर ने रिलीज के बाद से ही नए बेंचमार्क सेट करने शुरू कर दिए थे. रिलीज से लगभग एक महीने पहले इसे दो भागों में बांट दिया गया था. उम्मीद थी कि दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मुनाफा हो जाएगा. लेकिन इसका पहला भाग ही जबरदस्त हिट साबित हुआ. दुनिया भर में इसके 1320 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, साथ ही म्यूजिक, टेलीविजन और ओटीटी राइट्स की बिक्री से भी इसने अच्छी कमाई की है. बजट और वितरकों का हिस्सा घटाकर सभी स्रोतों से होने वाली कमाई को शामिल करें तो 450 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 350 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है. वहीं अब इसके सीक्वल की कमाई इसके भारी मुनाफे में और इजाफा करेगी.


2025's Most Profitable Movies: 'धुरंधर' ने 350 करोड़ तो 'सैयारा' को हुआ 250 करोड़ का प्रॉफिट, साल 2025 की इन 10 फिल्मों ने कमाया मोटा मुनाफा

सैयारा
अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर सैयारा से ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ रुपये की कमाई की उम्मीद थी. लेकिन इसके उल्ट, इसने भारत और विदेशों में उम्मीद से 5.7 गुना ज़्यादा कलेक्शन किया. दो नए कलाकारों के होने के बावजूद, इस इंटेंस लव स्टोरी ने अपने दमदार म्यूजिक और ट्रेलर की बदौलत ज़बरदस्त शुरुआत की. 45 करोड़ रुपये की नॉन-थिएटर कमाई तो मानो बोनस थी. इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (आरओआई) 300% से ज़्यादा है और इस लिहाज़ से यह 2025 की सबसे ज़्यादा आरओआई वाली हिंदी हिट फिल्म है. 60 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने लगभग 250 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा कमाया है.


2025's Most Profitable Movies: 'धुरंधर' ने 350 करोड़ तो 'सैयारा' को हुआ 250 करोड़ का प्रॉफिट, साल 2025 की इन 10 फिल्मों ने कमाया मोटा मुनाफा

छावा
विक्की कौशल स्टारर साल 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाईन करने वाली फिल्म है. इसकी शानदार शुरुआत हुई थी फिर जैसे-जैसे दिन बीतते गए, इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई और इसका प्रभाव, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और उत्तरी बेल्ट में, और भी ज्यादा फैलता गया. नॉन –थिएट्रिकल सोर्स से मिले रिवेन्यू को मिलाकर 140 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 280-300 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया.


2025's Most Profitable Movies: 'धुरंधर' ने 350 करोड़ तो 'सैयारा' को हुआ 250 करोड़ का प्रॉफिट, साल 2025 की इन 10 फिल्मों ने कमाया मोटा मुनाफा

एक दीवान क दीवानियत
हर्षवर्धन राणे स्टारर एक दीवाने की दीवानियत का निर्देशन मिलाप ज़वेरी ने किया था और फिल्म में उनके कुछ दमदार डायलॉग्स भी थे, फिल्म ने अच्छी शुरुआत की और जनता के प्यार के दम पर यह एक बड़ी हिट साबित हुई. इसकी कम लागत सोने पर सुहागा साबित हुई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से ही अपनी लागत वसूल कर ली थी. वहीं रिलीज के बाद ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेच से भी इसने अच्छी कमाई की. फिल्म ने लगभग 75 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो इसके 35 करोड़ के बजट से दोगुने से भी ज्यादा था.


2025's Most Profitable Movies: 'धुरंधर' ने 350 करोड़ तो 'सैयारा' को हुआ 250 करोड़ का प्रॉफिट, साल 2025 की इन 10 फिल्मों ने कमाया मोटा मुनाफा

रेड 2
रेड 2 का प्रीक्वल तो हिट रहा ही था वहीं इस सीक्वल ने भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस हासिल की और अच्छी खासी कमाई भी की. बता दें कि 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से 246.03 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. और इसके बाद नॉन-थिएट्रिकल सोर्से से भी इसकी बिक्री अच्छी रही और इसने लगभग 30-40 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया.


2025's Most Profitable Movies: 'धुरंधर' ने 350 करोड़ तो 'सैयारा' को हुआ 250 करोड़ का प्रॉफिट, साल 2025 की इन 10 फिल्मों ने कमाया मोटा मुनाफा

सितारे जमीन पर
आमिर खान स्टारर इस फिल्म की शुरुआत धीमी रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि आमिर ने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है, इसके कलेक्शन में ज़बरदस्त उछाल आया. फिल्म ने दुनिया भर में 266.49 करोड़ रुपये कमाए. आमिर खान ने इस फिल् मको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बजाय यूट्यूब पर पे-पर-व्यू आधार पर रिलीज़ किया.ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने लगभग 20-30 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. अगर फिल्म ने स्ट्रीमिंग पार्टनर को डिजिटल राइट्स बेचने का नॉर्मल तरीका अपनाया होता, तो मुनाफा और भी ज्यादा होता.


2025's Most Profitable Movies: 'धुरंधर' ने 350 करोड़ तो 'सैयारा' को हुआ 250 करोड़ का प्रॉफिट, साल 2025 की इन 10 फिल्मों ने कमाया मोटा मुनाफा

तेरे इश्क में
यह फिल्म टूटे दिल वाले आदमी की कहानी पर आधारित थी, जो आजकल काफी पॉपुलर भी है. म्यूजिक और ट्रेलर ने दर्शकों की फिल्म के लिए एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया, जिसके चलते फिल्म ने अच्छी शुरुआत की. धुरंधर की गैरमौजूदगी में फिल्म की कमाई थोड़ी और बढ़ सकती थी, फिर भी, फिल्म सफल रही और इसने 148.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. 90 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म से निर्माताओं को लगभग 15 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है.


2025's Most Profitable Movies: 'धुरंधर' ने 350 करोड़ तो 'सैयारा' को हुआ 250 करोड़ का प्रॉफिट, साल 2025 की इन 10 फिल्मों ने कमाया मोटा मुनाफा

जॉली एलएलबी 3
इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं क्योंकि इसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी, दोनों जॉली के किरदार में साथ नज़र आए थे. फिर भी, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्म किया. 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की कमाई 166.06 करोड़ रुपये रही और निर्माताओं को लगभग 5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ.


2025's Most Profitable Movies: 'धुरंधर' ने 350 करोड़ तो 'सैयारा' को हुआ 250 करोड़ का प्रॉफिट, साल 2025 की इन 10 फिल्मों ने कमाया मोटा मुनाफा

केसरी चैप्टर 2
अक्षय कुमार अभिनीत इस फिल्म को 'ए' रेटिंग मिली थी, लेकिन दर्शकों की तारीफ और दमदार सीन्स ने एक वर्ग को भारी संख्या में आकर्षित किया.110 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने 144.35 करोड़ कमाए और फिल्म निर्माताओं ने इससे लगभग 5 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया.


2025's Most Profitable Movies: 'धुरंधर' ने 350 करोड़ तो 'सैयारा' को हुआ 250 करोड़ का प्रॉफिट, साल 2025 की इन 10 फिल्मों ने कमाया मोटा मुनाफा

जाट
बढ़े हुए बजट और लीड एक्टर सनी देओल को दी गई भारी फीस के कारण फिल्म निर्माताओं को 'हिट' नहीं बल्कि 'सेमी हिट' का दर्जा मिला. 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 119.24 करोड़ रुपये कमाए और इसका मुनाफा लगभग 5 करोड़ रुपये रहा.


2025's Most Profitable Movies: 'धुरंधर' ने 350 करोड़ तो 'सैयारा' को हुआ 250 करोड़ का प्रॉफिट, साल 2025 की इन 10 फिल्मों ने कमाया मोटा मुनाफा

Published at : 21 Jan 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Tere Ishk Mein Chhaava Dhurandhar Saiyaara Ek Deewane Ki Deewaniyat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

New Skoda Kushaq Facelift 2026 First Look | Auto Live #skodakushaq #skoda
Punch Turbo Petrol review: लॉन्ग ड्राइव पर कैसा अनुभव? | Auto Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें । Top News | Breaking | Headlines Today
'ये ऋषि और कृषि का देश है, संत का अपमान होगा तो देश संकट में आ जाएगा'- Rakesh Tikait
Sambhal Violence के मास्टरमाइंड Shariq Satha के घर की ढोल नगाड़ों के साथ संपत्ति हुई कुर्क !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
बॉलीवुड
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
नौकरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; चेक कर लें डिटेल्स
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; चेक कर लें डिटेल्स
यूटिलिटी
PF कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: UPI और नया सिस्टम तैयार, जानें EPFO 3.0 से घर बैठे कैसे निकलेगा पैसा?
PF कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: UPI और नया सिस्टम तैयार, जानें EPFO 3.0 से घर बैठे कैसे निकलेगा पैसा?
हेल्थ
Sweet Potato Health Risk: क्या आप भी खा रहे केमिकल वाला शकरकंद? तुरंत छोड़ दें, वरना हो जाएगा कैंसर!
क्या आप भी खा रहे केमिकल वाला शकरकंद? तुरंत छोड़ दें, वरना हो जाएगा कैंसर!
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget