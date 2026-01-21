2025 बॉलीवुड के लिए काफी खास रहा था क्योंकि पिछले रिलीज हुई कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़े और मेकर्स को मालामाल कर दिया. दिलचस्प बात ये हैं कि टॉप 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों ने उम्मीद से कहीं बेहतर परफॉर्म किया और थिएटर और नॉन-थिएटर दोनों जरियों से खूब पैसा बटोरी.चलिए यहां साल 2025 की टॉप 10 सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म के बारे में जानते हैं.

धुरंधर

रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर निर्देशित धुरंधर ने रिलीज के बाद से ही नए बेंचमार्क सेट करने शुरू कर दिए थे. रिलीज से लगभग एक महीने पहले इसे दो भागों में बांट दिया गया था. उम्मीद थी कि दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मुनाफा हो जाएगा. लेकिन इसका पहला भाग ही जबरदस्त हिट साबित हुआ. दुनिया भर में इसके 1320 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, साथ ही म्यूजिक, टेलीविजन और ओटीटी राइट्स की बिक्री से भी इसने अच्छी कमाई की है. बजट और वितरकों का हिस्सा घटाकर सभी स्रोतों से होने वाली कमाई को शामिल करें तो 450 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 350 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है. वहीं अब इसके सीक्वल की कमाई इसके भारी मुनाफे में और इजाफा करेगी.





सैयारा

अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर सैयारा से ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ रुपये की कमाई की उम्मीद थी. लेकिन इसके उल्ट, इसने भारत और विदेशों में उम्मीद से 5.7 गुना ज़्यादा कलेक्शन किया. दो नए कलाकारों के होने के बावजूद, इस इंटेंस लव स्टोरी ने अपने दमदार म्यूजिक और ट्रेलर की बदौलत ज़बरदस्त शुरुआत की. 45 करोड़ रुपये की नॉन-थिएटर कमाई तो मानो बोनस थी. इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (आरओआई) 300% से ज़्यादा है और इस लिहाज़ से यह 2025 की सबसे ज़्यादा आरओआई वाली हिंदी हिट फिल्म है. 60 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने लगभग 250 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा कमाया है.





छावा

विक्की कौशल स्टारर साल 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाईन करने वाली फिल्म है. इसकी शानदार शुरुआत हुई थी फिर जैसे-जैसे दिन बीतते गए, इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई और इसका प्रभाव, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और उत्तरी बेल्ट में, और भी ज्यादा फैलता गया. नॉन –थिएट्रिकल सोर्स से मिले रिवेन्यू को मिलाकर 140 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 280-300 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया.





एक दीवान की दीवानियत

हर्षवर्धन राणे स्टारर एक दीवाने की दीवानियत का निर्देशन मिलाप ज़वेरी ने किया था और फिल्म में उनके कुछ दमदार डायलॉग्स भी थे, फिल्म ने अच्छी शुरुआत की और जनता के प्यार के दम पर यह एक बड़ी हिट साबित हुई. इसकी कम लागत सोने पर सुहागा साबित हुई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से ही अपनी लागत वसूल कर ली थी. वहीं रिलीज के बाद ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेच से भी इसने अच्छी कमाई की. फिल्म ने लगभग 75 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो इसके 35 करोड़ के बजट से दोगुने से भी ज्यादा था.





रेड 2

रेड 2 का प्रीक्वल तो हिट रहा ही था वहीं इस सीक्वल ने भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस हासिल की और अच्छी खासी कमाई भी की. बता दें कि 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से 246.03 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. और इसके बाद नॉन-थिएट्रिकल सोर्से से भी इसकी बिक्री अच्छी रही और इसने लगभग 30-40 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया.





सितारे जमीन पर

आमिर खान स्टारर इस फिल्म की शुरुआत धीमी रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि आमिर ने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है, इसके कलेक्शन में ज़बरदस्त उछाल आया. फिल्म ने दुनिया भर में 266.49 करोड़ रुपये कमाए. आमिर खान ने इस फिल् मको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बजाय यूट्यूब पर पे-पर-व्यू आधार पर रिलीज़ किया.ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने लगभग 20-30 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. अगर फिल्म ने स्ट्रीमिंग पार्टनर को डिजिटल राइट्स बेचने का नॉर्मल तरीका अपनाया होता, तो मुनाफा और भी ज्यादा होता.





तेरे इश्क में

यह फिल्म टूटे दिल वाले आदमी की कहानी पर आधारित थी, जो आजकल काफी पॉपुलर भी है. म्यूजिक और ट्रेलर ने दर्शकों की फिल्म के लिए एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया, जिसके चलते फिल्म ने अच्छी शुरुआत की. धुरंधर की गैरमौजूदगी में फिल्म की कमाई थोड़ी और बढ़ सकती थी, फिर भी, फिल्म सफल रही और इसने 148.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. 90 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म से निर्माताओं को लगभग 15 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है.





जॉली एलएलबी 3

इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं क्योंकि इसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी, दोनों जॉली के किरदार में साथ नज़र आए थे. फिर भी, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्म किया. 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की कमाई 166.06 करोड़ रुपये रही और निर्माताओं को लगभग 5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ.





केसरी चैप्टर 2

अक्षय कुमार अभिनीत इस फिल्म को 'ए' रेटिंग मिली थी, लेकिन दर्शकों की तारीफ और दमदार सीन्स ने एक वर्ग को भारी संख्या में आकर्षित किया.110 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने 144.35 करोड़ कमाए और फिल्म निर्माताओं ने इससे लगभग 5 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया.





जाट

बढ़े हुए बजट और लीड एक्टर सनी देओल को दी गई भारी फीस के कारण फिल्म निर्माताओं को 'हिट' नहीं बल्कि 'सेमी हिट' का दर्जा मिला. 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 119.24 करोड़ रुपये कमाए और इसका मुनाफा लगभग 5 करोड़ रुपये रहा.



