इस दिवाली सिनेमाघरों में आयुष्मान खुराना की 'थामा' और हर्षवर्धन राणे स्टारर 'एक दीवाने की दीवानियत' के बीच एक तगड़ी टक्कर देखने को मिली. दोनों ही फ़िल्में 21 अक्टूबर को रिलीज़ हुईं और दोनों फ़िल्मों का सिनेमाई अंदाज़ अलग-अलग था. इन सबके बीच 2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई 'कांतारा: चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर अब भी अपना दबदबा बनाए हुए है. हालांकि, तमिल फ़िल्में 'डूड' और 'बाइसन कालामादान' बॉक्स ऑफिस पर कमजोर पड़ गई हैं. जानते हैं इन सभी फिल्मों ने मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

'थामा' ने मंडे को किया कितना कलेक्शन?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी 'थामा' बॉलीवुड की दिवाली पर रिलीज़ हुई फिल्म है. इस रोमांटिक हॉरर कॉमेडी ने पहले दिन 24 करोड़ रुपये से खाता खोला था, जिससे यह बॉक्स ऑफिस की दौड़ में सबसे आगे निकल गई. वहीं छठे दिन, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 12.6 करोड़ रुपये कमाए.

अब सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने रिलीज के 7वें दिन यानी मंडे को 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'थामा' की 7 दिनों की कुल कमाई अब 95.55 करोड़ रुपये हो गई है.

'एक दीवाने की दीवानियत' ने मंडे को कितना किया कलेक्शन?

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर मिलाप जावेरी की 'एक दीवाने की दीवानियत' भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. ये फिल्म तो अपने 25 करोड़ से बजट से दुगनी कमाई करने के करीब है. इसने रिलीज के पहले दिन 9 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म के छठे दिन का कलेक्शन 7 करोड़ रुपये रहा था.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 7वें दिन यानी मंडे को 3.35 करोड़ का कारोबार किया.

इसी के साथ 'एक दीवाने की दीवानियत' की 7 दिनों की कुल कमाई भारत में 44.85 करोड़ रुपये हो गई है.

‘कांतारा: चैप्टर 1’ ने चौथे मंडे कितनी की कमाई?

बॉलीवुड से कड़ी टक्कर के बावजूद, ऋषभ शेट्टी की कंतारा: चैप्टर 1 की कमाई में कोई कमी नहीं आई है। अपने चौथे हफ़्ते में, फिल्म ने अपने चौथे रविवार को 10 करोड़ रुपये की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन जारी रखा है इस फिल्म नेदुनिया भर में, 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और भारत में ये 600 करोड़ी बनने की ओर बढ़ रही है.