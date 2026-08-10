मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसिंटा के मेंबर्स के आरोपों पर पूनम ढिल्लों ने किया रिएक्ट, बोलीं- हमने गिफ्ट पर 1 लाख खर्च किया

सिंटा के मेंबर्स के आरोपों पर पूनम ढिल्लों ने किया रिएक्ट, बोलीं- हमने गिफ्ट पर 1 लाख खर्च किया

'सिंटा' में अंदरूनी विवाद चल रहा है. हाल ही में 8 चुने हुए एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया है. अब पूनम ढिल्लों ने इस पर रिएक्ट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 10 Aug 2026 08:24 PM (IST)
Preferred Sources

सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) के अंदर घमासान मचा हुआ है. 8 चुने हुए एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया. उन्होंने एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे पर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि सिंटा अध्यक्ष पूनम ढिल्लों और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोल्हापुरे सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही हैं. अब पूनम ढिल्लों ने इस पर रिएक्ट किया है.

पूनम ढिल्लों ने किया रिएक्ट

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में पूनम ने कहा, 'पद्मिनी और मैं अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके CINTAA की साख बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. ये हमारे पर्सनल फायदे के लिए नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए कुछ भी करने की पहल कोई और कर नहीं रहा. तो मैं उनके आरोपों से शॉक्ड हूं. ये मेंबर्स CAWT को बचाने की कोशिश कर रहे थे. ये ट्रस्ट सीनियर एक्टर जैसे दिलीप कुमार, अमरीश पुरी और अमजाद ने बनाया था. इस ट्रस्ट ने मेंबर्स को मेडिकल सुविधाएं देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है.'

ये भी पढ़ें- 14 August Movie Release: 'बंटवारा 1947' से 'आवारापन 2' तक, 14 अगस्त को 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगी तहलका

1 लाख के गिफ्ट्स को लेकर विवाद

आगे उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ दशकों से करंट कमेटी में से किसी ने भी CAWT के लिए पैसे नहीं जुटाए. हमने इवेंट के जरिए फंड जुटाए और कविता कृष्णमूर्ति और मधुश्री जैसे आर्टिस्ट को साड़ियां और नितिन मुकेश को कुर्ता गिफ्ट किया, जिन्होंने बिना चार्ज किए परफॉर्म किया. जो मेंबर्स इस्तीफा दे चुके हैं वो हम पर साड़ी खरीदने का आरोप लगा रहे हैं क्या हमने वो साड़ियां अपने लिए खरीदी? हमने उन आर्टिस्ट को गिफ्ट दिया जिन्होंने बिना कुछ चार्ज किए हमारे लिए परफॉर्म किया. पद्मिनी और मैंने उन्हें पर्सनली कॉल किया और उन्होंने हमारे कहने पर परफॉर्म किया. उन सिंगर्स ने सिंटा पर एहसान किया. हमने 1 करोड़ रुपये जुटाए उन परफॉर्मेंस से, तो ये दिक्कत कैसे हो सकती है अगर हमने उन्हें गिफ्ट देने के लिए 1 लाख खर्च किए.'

ये भी पढ़ें- दीपिका पादुकोण की कब होगी डिलीवरी? जल्दी निपटा रही 'राका' की शूटिंग, सेट पर बिता रही घंटों

उन्होंने कहा, 'पुनीत इस्सर ने दो साल में मुश्किल से दो मीटिंग अटेंड की हैं. लेकिन जिस दिन वो कमेटी को भंग करना चाहते थे तो सिर्फ हमें वोट करने के लिए उन्हें बुलाया गया. अभी भी हमारे पास बहुमत है और कमेटी बनी हुई है.' उन्होंने आगे कहा कि वो और पद्मिनी सिंटा को चलाने के लिए वो अपनी जेब से खर्चा उठा रही हैं. वो रेगुलर टीवी सेट पर चेक कर रही हैं और मेंबर्स को लेबर कोड के बारे में सिखा रही हैं. पूनम ने कहा कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरी के लिए और प्लान भी कर रखे हैं.

वहीं कमेटी भंग होने की खबरों पर CINTAA के एडवोकेट सुविज्ञ विद्यार्थी ने कहा, 'CINTAA की कार्यकारी समिति के भंग होने की जो खबरें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह से गलत, निराधार और कानूनन अमान्य हैं. संविधान के अनुसार कमेटी सिर्फ तभी भंग हो सकती है जब 50 परसेंट से ज्यादा मेंबर्स रिजाइन करें. अभी तक ऐसा नहीं हुआ है.'

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Poonam Dhillon CINTAA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सिंटा के मेंबर्स के आरोपों पर पूनम ढिल्लों ने किया रिएक्ट, बोलीं- हमने गिफ्ट पर 1 लाख खर्च किया
सिंटा के मेंबर्स के आरोपों पर पूनम ढिल्लों ने किया रिएक्ट, बोलीं- हमने गिफ्ट पर 1 लाख खर्च किया
बॉलीवुड
'हर्षवर्धन राणे' के साथ काम करेंगे राम गोपाल वर्मा, 'पुलिस कंपनी' के लिए मिलाया हाथ
'हर्षवर्धन राणे' के साथ काम करेंगे राम गोपाल वर्मा, 'पुलिस कंपनी' के लिए मिलाया हाथ
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण की कब होगी डिलीवरी? जल्दी निपटा रही 'राका' की शूटिंग, सेट पर बिता रहीं घंटों
दीपिका पादुकोण की कब होगी डिलीवरी? जल्दी निपटा रही 'राका' की शूटिंग
बॉलीवुड
Box Office: सनी देओल या इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर किसने दी सबसे ज्यादा हिट फिल्में?
सनी देओल या इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर किसने दी सबसे ज्यादा हिट फिल्में?
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'झारखंड में छात्रों के ख़िलाफ़ बल का इस्तेमाल ग़लत', राहुल गांधी की सोरेन सरकार को दो टूक
'झारखंड में छात्रों के ख़िलाफ़ बल का इस्तेमाल ग़लत', राहुल गांधी की सोरेन सरकार को दो टूक
दिल्ली NCR
रांची छात्र आंदोलन पर संजय सिंह बोले, 'हेमंत सोरेन की सरकार जल्द ही...'
रांची छात्र आंदोलन पर संजय सिंह बोले, 'हेमंत सोरेन की सरकार जल्द ही...'
क्रिकेट
जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, किस नंबर पर कोहली? देखें लिस्ट
जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, किस नंबर पर कोहली?
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
इंडिया
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
इंडिया
पेपर लीक केस में ED का बड़ा एक्शन, बिहार-झारखंड समेत कई राज्यों में दर्ज की ECIR
पेपर लीक केस में ED का बड़ा एक्शन, बिहार-झारखंड समेत कई राज्यों में दर्ज की ECIR
इंडिया
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
इंडिया
स्वतंत्रता दिवस: लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा 'वंदे मातरम', दिखेगी Gen-Z की छाप
स्वतंत्रता दिवस: लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा 'वंदे मातरम', दिखेगी Gen-Z की छाप
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget