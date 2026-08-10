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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हर्षवर्धन राणे' के साथ काम करेंगे राम गोपाल वर्मा, 'पुलिस कंपनी' के लिए मिलाया हाथ

'हर्षवर्धन राणे' के साथ काम करेंगे राम गोपाल वर्मा, 'पुलिस कंपनी' के लिए मिलाया हाथ

राम गोपाल वर्मा और हर्षवर्धन राणे एक साथ आ रहे हैं. दोनों स्टार्स ने फिल्म 'पुलिस कंपनी' के लिए हाथ मिलाया है. इस खबर के सामने आने के बाद फैंस इस जोड़ी को लेकर एक्साइटेड हो गए हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 10 Aug 2026 08:12 PM (IST)
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राम गोपाल वर्मा इन दिनों क्राइम थ्रिलर फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. वो एक बार फिर से मुंबई की क्राइम की दुनिया पर आधारित फिल्म बनाने जा रहे हैं. इसके पहले उन्होंने हॉरर कॉमेडी फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' की थी, जिसमें उन्होंने मनोज बाजपेयी और जेनेलिया देशमुख को कास्ट किया था लेकिन अब वो क्राइम थ्रिलर फिल्म 'पुलिस कंपनी' को डायरेक्ट करने जा रहे हैं. ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने इसके लिए 'सनम तेरी कसम' एक्टर हर्षवर्धन राणे के साथ हाथ मिलाया है.

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक पर बना रहे फिल्म

बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, राम गोपाल वर्मा की अपकमिंग फिल्म 'पुलिस कंपनी' की कहानी मुंबई के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक के जीवन पर आधारित होगी. इसमें उनके मंगलौर के एक छोटे गांव से भागकर मुंबई पुलिस में ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के सफर को दिखाया जाएगा. फिल्म में जीवन के उतार-चढ़ाव के साथ ही अंडरवर्ल्ड के कई लोगों को खत्म करने के ऑपरेशन की कहानी की भी झलक को दिखाया जाएगा. 

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अगस्त के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी शूटिंग

बताया जा रहा है कि राम गोपाल वर्मा का ये खास प्रोजेक्ट है. फिल्म का प्री-प्रोडक्शन का काम पहले ही शुरू हो चुका है. शूटिंग भी अगस्त के तीसरे हफ्ते में शुरू की जाएगी. अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए राम गोपाल वर्मा ने हर्षवर्धन राणे को कास्ट करने का फैसला किया है. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है. राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को बनाने की रफ्तार तब पकड़ी है जब उनकी क्राइम थ्रिलर फिल्म 'सिंडिकेट' बजट की वजह से नहीं बन पाई.

दया नायक के जीवन से प्रेरित फिल्में

ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी फिल्ममेकर दया नायक के जीवन पर फिल्म बनाने का फैसला किया है. इसके पहले भी उनके जीवन से प्रेरित ढेरों फिल्में बन चुकी हैं. इसमें राम गोपाल वर्मा ने नाना पाटेकर के साथ 'अब तक छप्पन' (2004) बनाई थी, जो दया नायक के जीवन से ही प्रेरित थी. इसके अलावा एन चंद्रा की 'कगार', कन्नड़ फिल्म 'एनकाउंटर दया नायक' और तेलुगु फिल्म 'गोलीमार' जैसी फिल्मों के नाम भी शामिल हैं.

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इतना ही नहीं, बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, 'पुलिस कंपनी' हर्षवर्धन राणे के करियर का एक अहम प्रोजेक्ट है. राम गोपाल उनके पसंदीदा डायरेक्टर में से एक हैं, जिनके साथ वो काम करने का सपना  देखते थे. ऐसे में अब उनका सपना सच होने जैसा है. 

हर्षवर्धन राणे की आखिरी रिलीज 'एक दीवाने की दीवानियत'

बहरहाल, अगर हर्षवर्धन राणे के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक्टर को आखिरी बार पिछले साल रिलीज हुई फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में देखा गया था. इसमें उनके साथ सोनम बाजवा थीं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी. सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 110.28 करोड़ का बिजनेस किया था जबकि इसका इंडिया नेट कलेक्शन 93.78 करोड़ रहा था. 

इसके साथ ही हर्षवर्धन के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो मिलाप जावेरी की एक्शन ड्रामा 'यूनिफॉर्म' और फिर उमंग कुमार की 'सिला' में नजर आएंगे. साथ ही, वह भव धूलिया की 'फोर्स 3' में जॉन अब्राहम के अपोजिट दिखेंगे.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 10 Aug 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Ram Gopal Varma Harshvardhan Rane
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