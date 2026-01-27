सोमवार को रिपब्लिक डे की छुट्टी पर सिनेमाघरों में मौजूद तमाम नई और पुरानी फिल्मों की भीड़ के बीच सनी देओल की देशभक्ति से भरी फिल्म बॉर्डर 2 ने गर्दा उड़ा दिया. इस फिल्म ने मंडे को छप्पर फाड़ कमाई की है. चलिए यहां जानते हैं रणवीर सिंह की धुरंधर और प्रभास की द राजा साब सहित बाकी फिल्मों का मंडे को बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल रहा है.

बॉर्डर 2 ने मंडे को कितनी की कमाई?

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर बॉर्डर 2 ने दर्शकों का दिल छू लिया है. देशभक्ति का जज्बा जगा देने वाली ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से शानदार परफॉर्म कर रही है और चौथे दिन भी इसने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया. सैकनिल्क के आंकड़ो के मुताबिक बॉर्डर 2 ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 59 करोड़ की धमाकेदार कमाई की है और इसी के साथ इसका 4 दिनों का भारत में कुल कलेक्शन 180 करोड़ रुपये हो गया है.

धुरंधर ने 8वें मंडे कितनी की कमाई?

रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और अब ये बॉक्स ऑफिस पर दो महीने पूरे करने वाली है साथ ही ओटीटी पर भी डेब्यू करने वाली है. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है. हालांकि इसके कलेक्शन में बॉर्डर 2 के आने के बाद से काफी गिरावट देखी जा रही है. वहीं ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क ने धुरंधर ने रिलीज के 53वें दिन के आंकड़े जारी नहीं किए हैं लेकिन ये बताया है कि इस फिल्म ने भारत में 1000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर इतिहास रच दिया है.

द राजा साब ने तीसरे मंडे कितनी की कमाई?

प्रभास की द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई है. इस फिल्म की ओपनिंग ही ठीक हुई थी उसके बाद तो इसकी कमाई में ऐसी गिरावट देखी गई कि हर कोई हैरान रह गया. अब तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चिल्लर कमा रही है. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक द राजा साब ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे मंडे को 27 लाख रुपये कमाए हैं. जिसके बाद इस फिल्म की भारत में टोटल 18 दिनों की नेट कमाई 143.87 करोड़ रुपये हुई है जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 171.72 करोड़ रुपये है.

मना शंकर वर प्रसाद गारू ने दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन?

चिरंजीवी की मना शंकर वर प्रसाद गारू संक्रांति रिलीज है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. रिलीज के पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 179.15 करोड़ रुपये कमा लिए थे. इसके बाद 12वें दिन इसने 2.65 करोड़, 13वें दिन 4.25 करोड़, और 14वें दिन 6.2 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे मंडे को यानी 15वें दिन इस फिल्म ने 4.72 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ इस फिल्म की 15 दिनो की कुल कमाई अब 196.97 करोड़ रुपये हो गई है.