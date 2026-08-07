मिथुन चक्रवर्ती की हुई सर्जरी, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की एक्टर से अस्पताल में मुलाकात

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी सर्जरी हुई है. वहीं बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने हॉस्पितल में एक्टर संग मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना. बाद में सीएम ने मीडिया से बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती का हेल्थ अपडेट भी दिया.

मिथुन चक्रवर्ती को क्यों कराया गया अस्पताल में भर्ती

दिग्गज अभिनेता और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता मिथुन चक्रवर्ती ईएम बाईपास के पास स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं एक्टर के हॉस्पिट में एडमिट होने की खबर के बाद से पूरे पश्चिम बंगाल और उनके देश भर में फैले फैंस को चिंता में डाल दिया है. 74 साल के अभिनेता को राइट हैंड में प्रॉब्लम के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके लिए तुरंत इलाज की जरूरत थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों और सर्जनों की एक विशेष टीम की देखरेख में मिथुन चक्रवर्ती के राइट हाथ की एक छोटी सर्जरी की गई है.

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की मिथुन चक्रवर्ती से अस्पताल में मुलाकात

अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही, बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सुबह 11:40 बजे अस्पताल पहुंचकर दिग्गज अभिनेता से मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना. अस्पताल पहुंचने पर, मुख्यमंत्री ने इलाज कर रही मेडिकल टीम से सीधे बात की और सर्जरी के नतीजे तथा ऑपरेशन के बाद अभिनेता के ठीक होने की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी ली. इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

तस्वीरों में दिग्गज अभिनेता अस्पताल के बिस्तर पर नजर आ रहे हैं. उनके राइट हैंड में प्लास्टर लगा हुआ भी नजर आ रहा है. वहीं तस्वीरों में सीएम शुभेंदु अधिकारी एक्टर से बातचीत करते दिख रहे हैं.

Kolkata, West Bengal: Chief Minister Suvendu Adhikari visited BJP leader and actor Mithun Chakraborty at a hospital in Kolkata



(Source: CMO) pic.twitter.com/1TXOciSKHi — IANS (@ians_india) August 7, 2026

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सीएम ने दिया एक्टर का हेल्थ अपडेट

अभिनेता से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री अधिकारी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि मिथुन चक्रवर्ती की हालत पूरी तरह स्थिर है और सर्जरी सफल रही है, सीएम ने कहा, "कल रात मिथुन चक्रवर्ती का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ, उन्होंने मुझे और सामिक भट्टाचार्य को इसके बारे में बताया था. वह नहीं चाहते थे कि यह बात सार्वजनिक हो. वह ठीक हैं और शाम तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी."

Kolkata, West Bengal: Chief Minister Suvendu Adhikari says, "...Mithun Chakraborty had a minor operation last night. He had informed me and Samik Bhattacharya about it. He did not want it to be publicised. He is doing well and will be discharged in the evening...



(Source: CMO) pic.twitter.com/LWxmugx5uA — IANS (@ians_india) August 7, 2026

परिवार ने एक्टर की हेल्थ पर अभी तक नहीं जारी किया कोई स्टेटमेंट

हालांकि मिथुन या उनके परिवार ने अभी तक एक्टर के हेल्थ अपडेट को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है. इन सबके बीच फैंस एक्टर की जल्द रिकवरी की दुआ कर रहे हैं. वैसे ये पहली बार नहीं है जब चक्रवर्ती को सेहत से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. इसके पहेल भी कई बार वे अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं.

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