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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमिथुन चक्रवर्ती की हुई सर्जरी, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की एक्टर से अस्पताल में मुलाकात , दिया हेल्थ अपडेट

मिथुन चक्रवर्ती की हुई सर्जरी, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की एक्टर से अस्पताल में मुलाकात , दिया हेल्थ अपडेट

Mithun Chakraborty Hospitalized: मिथुन चक्रवर्ती की अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी सर्जरी हुई है. वही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक्टर से मुलाकात कर उनका हेल्थ अपडेट दिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Aug 2026 01:44 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी सर्जरी हुई है. वहीं बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने हॉस्पितल में एक्टर संग मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना. बाद में सीएम ने मीडिया से बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती का हेल्थ अपडेट भी दिया. 

मिथुन चक्रवर्ती को क्यों कराया गया अस्पताल में भर्ती
दिग्गज अभिनेता और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता मिथुन चक्रवर्ती ईएम बाईपास के पास स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं एक्टर के हॉस्पिट में एडमिट होने की खबर के बाद से पूरे पश्चिम बंगाल और उनके देश भर में फैले फैंस को चिंता में डाल दिया है. 74 साल के अभिनेता को राइट हैंड में प्रॉब्लम के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके लिए तुरंत इलाज की जरूरत थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों और सर्जनों की एक विशेष टीम की देखरेख में मिथुन चक्रवर्ती के राइट हाथ की एक छोटी सर्जरी की गई है.

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की मिथुन चक्रवर्ती से अस्पताल में मुलाकात
अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही, बंगाल के  मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सुबह 11:40 बजे अस्पताल पहुंचकर दिग्गज अभिनेता से मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना. अस्पताल पहुंचने पर, मुख्यमंत्री ने इलाज कर रही मेडिकल टीम से सीधे बात की और सर्जरी के नतीजे तथा ऑपरेशन के बाद अभिनेता के ठीक होने की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी ली. इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

तस्वीरों में दिग्गज अभिनेता अस्पताल के बिस्तर पर नजर आ रहे हैं. उनके राइट हैंड में प्लास्टर लगा हुआ भी नजर आ रहा है. वहीं तस्वीरों में सीएम शुभेंदु अधिकारी एक्टर से बातचीत करते दिख रहे हैं.

 

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office: गुरुवार को 'स्पाइडर मैन' की कमाई को झटका, 'धमाल 4' ने भी तोड़ा दम, जानें- बाकी फिल्मों का हाल

सीएम ने दिया एक्टर का हेल्थ अपडेट
अभिनेता से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री अधिकारी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि मिथुन चक्रवर्ती की हालत पूरी तरह स्थिर है और सर्जरी सफल रही है, सीएम ने कहा, "कल रात मिथुन चक्रवर्ती का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ, उन्होंने मुझे और सामिक भट्टाचार्य को इसके बारे में बताया था. वह नहीं चाहते थे कि यह बात सार्वजनिक हो. वह ठीक हैं और शाम तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी." 

 

परिवार ने एक्टर की हेल्थ पर अभी तक नहीं जारी किया कोई स्टेटमेंट
हालांकि मिथुन या उनके परिवार ने अभी तक एक्टर के हेल्थ अपडेट को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है. इन सबके बीच फैंस एक्टर की जल्द रिकवरी की दुआ कर रहे हैं. वैसे ये पहली बार नहीं है जब चक्रवर्ती को सेहत से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. इसके पहेल भी कई बार वे अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं. 

ये भी पढ़ें:-Main Vaapas Aaunga OTT Release: इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म

Published at : 07 Aug 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Mithun Chakraborty CM Suvendu Adhikari
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