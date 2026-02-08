मेंटल हेल्थ को लेकर इमरान खान ने किया रिएक्ट, बोले- एक बड़ा झटका लगा था

एक्टर इमरान खान ने करीब एक दशक पहले फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी, क्योंकि उन्हें वैसे रोल्स नहीं मिल पा रहे थे जैसे वो चाहते थे. इस लंबे ब्रेक के दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कई मुश्किल दौर देखे, जिनमें तलाक और मेंटल हेल्थ से जुड़ी जंग भी शामिल रही. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इमरान ने बताया कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक गंभीर चेतावनी ने उन्हें अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया.

मेंटल हेल्थ ने बदली इमरान खान की जिंदगी

टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में इमरान खान ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. उन्होंने इसे अपने लिए एक तरह का वेक-अप कॉल बताया. इमरान ने कहा, 'मुझे मेंटल हेल्थ से जुड़ा एक बड़ा झटका लगा था. जैसे लोगों को कभी हेल्थ स्केयर होता है, अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है और वे कहते हैं कि अब डाइट बदलूंगा, लाइफस्टाइल सुधारूंगा, उबली सब्ज़ियां खाऊंगा.'

आगे उन्होंने कहा, 'मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन ये मेंटल हेल्थ को लेकर था. मैंने पीछे मुड़कर देखा और खुद से कहा कि यहां कुछ भी सही नहीं है. मुझे इसे जानबूझकर, समझदारी के साथ ठीक करना होगा. ठीक वैसे ही जैसे शरीर में कोई दिक्कत आने पर हम उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं, मुझे भी अपने मन और मानसिक हालत के साथ सचेत रूप से जुड़ना पड़ा.'

इसी इंटरव्यू में इमरान ने यह भी बताया कि उन्हें हमेशा लगता था कि वह एकदम कूल और बेफिक्र इंसान हैं, जिनके पास कोई इमोशनल बोझ नहीं है. लेकिन वक्त के साथ उन्हें समझ आया कि उनकी यह सोच हकीकत से बिल्कुल अलग थी. इमरान ने कहा, 'मेरी अपनी इमेज यही थी कि मैं बहुत चिल किस्म का इंसान हूं. लेकिन धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को जैसा समझता था, असल में मैं वैसा था ही नहीं.

उस वक्त मैं दुनिया से जिस तरह पेश आ रहा था, वो मेरी सोच से बिल्कुल उलट था. मैं डर और घबराहट के साथ जी रहा था, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जायटी थी, जो मुझे जकड़ रही थी. सच कहूं तो मैं बिल्कुल भी आसान और बेफिक्र इंसान नहीं था, बल्कि उसका पूरा उल्टा था.'

इमरान खान का करियर

एक्टर आमिर खान और मंसूर खान के भांजे इमरान खान ने साल 2007 में मामा आमिर की प्रोडक्शन फिल्म ‘जाने तू… या जाने ना’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इमरान रातों-रात स्टार बन गए. इसके बाद उन्हें ‘दिल्ली बेली’ जैसी कल्ट क्लासिक से खास पहचान मिली, लेकिन इसके अलावा उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को खास पसंद नहीं आईं.

इमरान ने अपने दौर की कई बड़ी एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, कैटरीना कैफ और करीना कपूर के साथ काम किया, लेकिन ये फिल्में भी कमाल नहीं दिखा सकीं. साल 2015 में ‘कट्टी बट्टी’ के फ्लॉप होने के बाद इमरान ने एक्टिंग से दूरी बना ली थी.

एक्टिंग में की वापसी

बता दें, अब इमरान खान एक बार फिर फिल्मों में वापसी के लिए तैयार हैं. इस साल की शुरुआत में वो अपने दोस्त वीर दास के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हैप्पी पटेल’ में कैमियो करते नजर आए थे. वहीं अब वह ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ में भूमि पेडनेकर के साथ लीड रोल में वापसी करने जा रहे हैं. यह फिल्म इसी साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.