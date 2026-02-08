एक्सप्लोरर
स्टाइलिश आउटफिट में सोनम कपूर ने ढाया कहर, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर जमकर दिए पोज
Sonam Kapoor Photos: एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द ही अपने दूसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोशूट करवाया है, जिसमें वो बेहद ही स्टाइलिश दिख रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने जा रही है. इन दिनो वो अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस को ब्राउन आउटफिट में बॉसी अंदाज में बेबी बंप फ्लॉन्ट करते फोटोशूट करवाया है, जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 08 Feb 2026 11:20 AM (IST)
Tags :Sonam Kapoor
बॉलीवुड
7 Photos
Propose Day 2026: बॉलीवुड फिल्मों के वो प्रपोजल सीन, जिन्हें देख होगा प्यार, इश्क और मोहब्बत का एहसास
बॉलीवुड
7 Photos
नोरा फतेही ने एयरपोर्ट पर पैप्स संग सेलिब्रेट किया 34वां बर्थडे, ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
वैलेंटाइन डे स्पेशल: पार्टनर संग देखें ये 7 रोमांटिक फिल्में, वैलेंटाइन डे बन जाएगा और भी स्पेशल
बॉलीवुड
10 Photos
फिल्मी है सिद्धार्थ- कियारा की लव स्टोरी, 'शेरशाह' का डायलॉग बोलकर एक्टर ने किया था प्रपोज
बॉलीवुड
9 Photos
'रोज डे' पर फ्लावर प्रिंट के आउफिट में लूटनी है लाइमलाइट, इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
10 Photos
इवेंट में व्हाइट ड्रेस में बला की हसीन लगीं तमन्ना भाटिया, 10 तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
बॉलीवुड
7 Photos
'रंग दे बसंती' के 20 साल पूरे, मैचिंग हुडी पहन आमिर खान सहित पूरी स्टार कास्ट ने मनाया जश्न, तस्वीरें वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
जेलेंस्की ने शांति समझौते को लेकर कर किया बड़ा दावा! अमेरिका की बताई असली मंशा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM योगी का दिखा अलग अंदाज, बच्चे से बोले- 'हम भी तेरे दादा...'
क्रिकेट
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
बॉलीवुड
जब अमिताभ बच्चन को कहा गया '3rd रेटेड एक्टर', इंडिया को बताया था ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिग बी बोले- दुख हुआ था
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
Propose Day 2026: बॉलीवुड फिल्मों के वो प्रपोजल सीन, जिन्हें देख होगा प्यार, इश्क और मोहब्बत का एहसास
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion