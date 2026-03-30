आईपीएल मैच देखने पहुंचीं 'धुरंधर' एक्ट्रेस सारा अर्जुन, भीड़ ने घेरा, पिता ने ऐसे किया प्रोटेक्ट
एक्ट्रेस सारा अर्जुन को हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्पॉट किया गया. वो आईपीएल मैच देखने वहां गई थीं. सोशल मीडिया पर सारा की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हैं.
एक्ट्रेस सारा अर्जुन पॉपुलर स्टार बन गई हैं. फिल्म 'धुरंधर' ने नेम-फेम दिया. इस फिल्म में वो यलिना जमाली के रोल में थीं. फिल्म में वो रणवीर सिंह के अपोजिट रोल में नजर आईं. सारा अर्जुन को इस रोल में बहुत पसंद किया गया. हर तरफ सारा अर्जुन की ही चर्चा है. रविवार को वो आईपीएल मैच देखने के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पहुंचीं. इस दौरान वो अपने पिता राज अर्जुन के साथ थीं.
सारा अर्जुन को भीड़ ने घेरा
सोशल मीडिया पर हर तरफ सारा अर्जुन की फोटोज और वीडियोज वायरल हैं. एक वीडियो में देखा गया कि सारा अर्जुन को भीड़ घेर लेती है. इस दौरान उनके पापा उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. राज अर्जुन बेटी सारा का हाथ पकड़ते हुए कार में बैठाती हैं. सारा अर्जुन को इस दौरान मुंबई इंडियंस की जर्सी और डेनिम पहने देखा गया. सारा ने ओपन हेयर से अपने लुक को कंप्लीट किया. सारा का ये अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है.
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सारा अर्जुन की करियर जर्नी
सारा अर्जुन की जर्नी पर नजर डालें तो उन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पर पहचान बनाई है. सारा ने 6 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू की थी और अभी वो 20 साल की हैं. सारा को सबसे पहले Deiva Thirumagal में अपने रोल के लिए फेम मिला. इस फिल्म में एक्टर विक्रम नजर आए थे. सारा का क्यूट अंदाज वायरल हो गया था.
इसके बाद उन्होंने Saivam, एक थी डायन, जय हो और जज्बा जैसी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है. वो फिल्म पोन्नियिन सेल्वन के दोनों पार्ट में यंग नंदिनी के रोल में दिखी थीं. वो सांड की आंख में भी नजर आई थीं. उन्होंने 2024 में लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया. उन्होंने कोटेशन गैंग पार्ट 1 से तमिल डेब्यू किया. धुरंधर से हिंदी डेब्यू किया और Euphoria से उन्होंने तेलुगू डेब्यू किया. फिल्म धुरंधर 2 फिलहाल थिएटर में लगी है और जबरदस्त कमा रही है.
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Source: IOCL