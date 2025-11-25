हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस अपडेट: अजय देवगन की फिल्म 12वें दिन भी कर रही तगड़ा कलेक्शन, 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' पीछे

बॉक्स ऑफिस अपडेट: अजय देवगन की फिल्म 12वें दिन भी कर रही तगड़ा कलेक्शन, 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' पीछे

Tuesday Box Office: मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर 'दे दे प्यार दे 2' अच्छी कमाई कर रही है. वहीं, हालिया रिलीज 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' दोनों फिल्में इससे पीछे रह गई हैं, जानें आज का कलेक्शन

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: पवन रेखा | Updated at : 25 Nov 2025 04:52 PM (IST)
बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ने 12वें भी पकड़ बना रही है. पिछले हफ्ते रिलीज हुई 'मस्ती 4' और '120 बहादुर' के मुकाबले अजय देवगन की फिल्म बहुत आगे निकल चुकी है. आपको बताते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर आज कौन सी फिल्म कितनी कमाई कर रही है.

'दे दे प्यार दे 2' का कलेक्शन
सैकनिक के मुताबिक चार बजे तक अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 64 लाख की कमाई कर चुकी है. वहीं, 12 दिनों इस फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 63.84 करोड़ है.

मस्ती 4
'मस्ती 4' का थियेटर में आज पांचवा दिन है. मंगलवार को 4 बजे तक ये फिल्म 41 लाख कमा चुकी है. पांच दिनों में 'मस्ती 4' का कलेक्शन 10.41 करोड़ है. मस्ती 4 को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं. इसके अलावा फिल्म में अरशद वारसी, नरगिस फाकरी, तुषार कपूर, रूही सिंह, श्रेया शर्मा, एलनाज नौरोजी जैसे स्टार्स हैं.

मस्ती 4 का डे वाइज कलेक्शन

Day 1- 2.75 करोड़
Day 2- 2.75 करोड़
Day 3- 3 करोड़
Day 4- 1.5 करोड़ 
Day 5- 41 लाख (ये शाम चार बजे तक के आंकड़े हैं)

'120 बहादुर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फरहान अख्तर और राशि खन्ना स्टारर फिल्म '120 बहादुर' बॉक्स ऑफिस पर आज 42 लाख की कमाई कर चुकी है. कुल मिलाकर पांच दिनों ये फिल्म 11.92 करोड़ कमा चुकी है. 

इस कमाई के साथ ये फिल्म फरहान अख्तर की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल हो गई है. इस फिल्म ने 'रॉक ऑन' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसका कुल कलेक्शन 11.5 करोड़ है. अब अगले टारगेट पर 'लक बाई चांस' (12.25 करोड़ ) और 'स्काई इज पिंक' (15 करोड़ है). फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले हैं और ऑडियंस भी इसे पसंद कर रही है. फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिलता दिख रहा है.

ये फिल्म 1962 में रेजांग ला की लड़ाई पर बेस्ड है और इसमें फरहान ने महान शहीद मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका निभाई है. भाटी को भारत-चीन युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था.

'120 बहादुर' का डे वाइज कलेक्शन

Day 1- 2.25 करोड़
Day 2- 3.85 करोड़
Day 3- 4 करोड़ 
Day 4- 1.4 करोड़ 
Day 5- 0.42 करोड़ (ये आंकड़े शाम 4 बजे तक के हैं)

NOTE: ये आंकड़े शाम 4 बजे तक के हैं. कमाई के फाइनल आंकड़े रात 10 बजे के बाद अपडेट होंगे.

Published at : 25 Nov 2025 04:52 PM (IST)
