रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासनी की तिकड़ी 'मस्ती 4' में साथ तो आई लेकिन शुरुआती दिनों के बाद बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई.

फिल्म को रिलीज हुए आज एक हफ्ता पूरा हो चुका है और फिल्म अपना आधा बजट भी नहीं निकाल पाई है. 21 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म से ज्यादा तो 14 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' कमा रही है.

'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस कॉमेडी फिल्म ने ओपनिंग डे पर 2.75 करोड़, दूसरे दिन 2.75 करोड़ और तीसरे दिन 3 करोड़ कमाते हुए ओपनिंग वीकेंड में 8.5 करोड़ रुपये बटोर लिए, लेकिन वीकडेज में आते ही फिल्म की कमाई घट गई.

चौथे दिन, पांचवें दिन और छठवें दिन की कमाई 1.6, 1.6 और 1.08 करोड़ ही रही. वहीं आज यानी 7वें दिन 9:20 बजे तक फिल्म ने सिर्फ 0.68 करोड़ बटोरते हुए टोटल 13.46 करोड़ ही बटोरे हैं. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फिलहाल फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'मस्ती 4' का बजट और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोईमोई के मुताबिक फिल्म को बनाने में 50 करोड़ रुपये का खर्च आया है. जबकि सैक्निल्क के मुताबिक 6 दिन की वर्ल्डवाइड कमाई सिर्फ 15 करोड़ हुई है. 6वें और 7वें दिन का डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन ये साफ है कि फिल्म अभी तक अपने बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा भी नहीं निकाल पाई है.

क्या फ्लॉप हो जाएगी 'मस्ती 4'

28 नवंबर को धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' रिलीज हो रही है. कोईमोई के मुताबिक ये फिल्म पहले ही दिन 9-11 करोड़ रुपये कमा सकती है. साथ ही, फिल्म के शोज पुरानी फिल्म से ज्यादा होंगे.

अब जब 'मस्ती 4' की इतनी हालत खराब है तो थिएटर मालिक भी फिल्म के शोज कल से घटा देंगे. ऐसे में लाइफटाइम कलेक्शन बजट के आसपास भी पहुंचते नहीं दिख रहा है. हालांकि, अभी समय है और हो सकता है कि फिल्म की कमाई फ्यूचर में बढ़े, लेकिन ये मुश्किल जरूर लग रहा है.