धनुष की जब-जब आई बॉलीवुड फिल्म, धमाकेदार हुई शुरुआत, 'तेरे इश्क में' रिलीज से पहले आंकड़े देख लीजिए

Dhanush Hindi Films: धनुष अपनी अपकमिंग फिल्म तेरे इश्क में को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. फैंस को बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार है. जानिए उनकी बाकी हिंदी फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन कैसा रहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Nov 2025 08:21 PM (IST)
धनुष और कृति सेनन की फिल्म रोमांटिक एक्शन फिल्म 'तेरे इश्क में' को लेकर लोगों के बीच गजब का एक्साइटमेंट है. सभी के मन बॉक्स ऑफिस पर इस नई और फ्रेश केमिस्ट्री को देखने के लिए काफी उत्साह है. ये धनुष की चौथी हिंदी फिल्म है और इसको लेकर हाइप भी तगड़ा बना हुआ है.

अगर रिपोर्ट्स देखें तो जितनी बार भी धनुष की हिंदी फिल्म रिलीज हुई, इसने शानदार ओपनिंग ही की. अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी. जानें पूरी डिटेल. 

धनुष की हिंदी फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन
साउथ के सुपरस्टार धनुष अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाकर पूरी दुनिया में अलग पहचान हासिल कर चुके हैं. साउथ फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की इसके बाद धीरे-धीरे अपने टैलेंट और मेहनत से उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना सिक्का जमा लिया.

धनुष के जितने फैंस साउथ बेल्ट में देखने को मिलते हैं उतना ही प्यार उनसे हिंदी ऑडियंस भी करती है. ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी धनुष किसी हिंदी फिल्म में नजर आए हैं उन्हें साउथ जितना ही प्यार मिला है. अभिनेता की हिंदी फिल्में और उनके ओपनिंग डे कलेक्शन सैक्निल्क के मुताबिक कुछ इस प्रकार हैं-

  • 2013 में धनुष में फिल्म 'रांझणा' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इस फिल्म में उनके साथ सोनम कपूर और अभय देओल को भी देखा गया था. ओपनिंग डे पर इसने अपने खाते में 5.03 करोड़ रुपए जमा किए और बॉक्स ऑफिस पर इसे बहुत पसंद भी किया गया. इसी फिल्म के धनुष को पैन इंडिया स्टार बना दिया. 
  • इसके बाद उन्होंने 2015 की थ्रिलर कॉमेडी फिल्म 'शमिताभ' में काम किया. जिसमें उन्हें एक गूंगे एक्टर के रोल में देखा गया था. फिल्म में धनुष के साथ बिग बी भी नजर आएं थे. इसने ओपनिंग डे पर अपने खाते में 3.60 करोड़ रुपए कमा किए. 
  • इसके बाद 2021 में अभिनेता की फिल्म अतरंगी रे रिलीज हुई जिसमें उन्होंने सारा अली खान और अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर किया. फिल्म का डिजिटल रिलीज हुआ था और इसे ओटीटी पर खूब प्यार मिला. 

इन सभी पॉइंट्स से ये तो साफ है कि धनुष की हिंदी फिल्मों को ऑडिएंस के बीच काफी पसंद किया जाता है और इसकी शुरुआत भी काफी तगड़ी रहती है. जितनी बार भी धनुष ने हिंदी फिल्मों में काम किया उन्होंने कभी ऑडियंस को निराश नहीं किया.
'तेरे इश्क में' के बारे में
अब धनुष बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ 'तेरे इश्क में' में स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. फिल्म का धांसू टीजर और ट्रेलर रिलीज हुआ जिसने ऑडियंस का एक्साइमेंट चरम पर कर दिया है. अब ये फिल्म कल यानी 28 नवंबर को रिलीज होगी. इसके साथ ही ये देखना दिलचस्प होगा कि धनुष की ये हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है.

Published at : 27 Nov 2025 08:21 PM (IST)
Dhanush Atrangi Re Tere Ishk Mein
Embed widget