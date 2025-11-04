रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी एक बार फिर फैंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं. फिल्म मस्ती 4 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस बार कॉमेडी और कैओस से भरपूर 'मस्ती 4' पूरी तरह से मज़ेदार होने वाली है. ट्रेलर में डबल मीनिंग जोक्स की भरमार है. तीनों एक्टर्स की बॉन्डिंग भी कमाल दिखी है. फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद से फैंस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं. फिल्म 21 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी.

मस्ती 4 में दिखेंगे आफताब शिवदासानी

विवेक के साथ ट्रिपल मस्ती की सवारी कर रहे आफताब शिवदासानी कहते हैं, 'मेरे लिए 'मस्ती' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि दोस्ती, हंसी और परफेक्ट टाइमिंग का कॉम्बिनेशन है. वो भी ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन दोनों ही. जो एक वक्त पर तीन दोस्तों की मौज-मस्ती के रूप में शुरू हुआ था, वो आज दर्शकों के इमोशन्स से जुड़ चुका है. 'मस्ती 4' के साथ लौटना उस जादू को दोबारा जीने जैसा है, जो उस जो खुशनुमा याद को बताती है कि ये सफर क्यों शुरू हुआ था.'

प्रोड्यूसर्स ने फिल्म को लेकर कहा ये

प्रोड्यूसर शिखा करण अहलूवालिया, जिन्होंने इस फ्रैंचाइज को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया है. उन्होंने कहा, 'मस्ती फ्रैंचाइज भारतीय सिनेमा और दर्शकों के दिलों में एक खास जगह रखती है. 'मस्ती 4' के साथ हमारा मकसद उस पुराने जादू को एक मॉडर्न और ग्रैंड विज़न के साथ फिर से जगाना था. मिलाप का निर्देशन, रितेश-विवेक-आफताब की शानदार केमिस्ट्री, और एक नया, एनर्जेटिक एंसेंबल मिलकर इस फिल्म को नॉस्टैल्जिक और एंटरटेनिंग दोनों बनाते हैं. नर्गिस, अरशद और तुषार अपनी अलग चमक लेकर आए हैं, जिससे ये फिल्म वाकई यादगार बन गई है.'

'मस्ती 4' के डायरेक्टर मिलाप मिलन झवेरी ने कहा, “पहली 'मस्ती' फिल्मों को लिखने से लेकर चौथी को लिखने और डायरेक्ट करने तक का सफर बेहद शानदार रहा है. ट्रायो की वापसी और कॉमेडी का डोज पहले से कहीं ज्यादा है. 'मस्ती 4' में हंसी का धमाका, जबरदस्त शरारतें और एक ऐसी मस्ती भरी राइड है, जिसकी झलक तो सिर्फ ट्रेलर में मिली है.”

'हालांकि इस तिकड़ी के साथ इस बार फिल्म में हंसी के तूफान में नया तड़का लगाने आ रही हैं श्रेया शर्मा, रुही सिंह और ए़लनाज़ नौरोजी. जो अपने नए अंदाज़ से मस्ती में और भी रंग भरेंगी. मज़ेदार बात ये है कि इनके साथ फिल्म में अरशद वारसी, तुषार कपूर, शाद रंधावा और निशांत मलकानी जैसे कलाकार भी मस्ती के साथ हंसी परोसते नजर आएंगे.'