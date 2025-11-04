हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वेदांत बिड़ला का वेडिंग रिसेप्शन: निया शर्मा-उर्वशी रौतेला-भूमि पेडनेकर ने बिखेरा फैशन का जलवा, एक-एक लुक से लगाई आग

वेदांत बिड़ला का वेडिंग रिसेप्शन: निया शर्मा-उर्वशी रौतेला-भूमि पेडनेकर ने बिखेरा फैशन का जलवा, एक-एक लुक से लगाई आग

वेदांत बिड़ला और तेजल कुलकर्णी के वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का मेला दिखा. स्टार्स ने अपने स्टाइलिश लुक्स से फैंस को दीवाना दिया था. वेदांत और तेजल साथ में अच्छे लग रहे थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 01:05 PM (IST)
वेदांत बिड़ला और तेजल कुलकर्णी के वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का मेला दिखा. स्टार्स ने अपने स्टाइलिश लुक्स से फैंस को दीवाना दिया था. वेदांत और तेजल साथ में अच्छे लग रहे थे.

वेदांत बिड़ला और तेजल कुलकर्णी की शादी 2 नवंबर को हुई. 3 नवंबर को उनका वेडिंग रिसेप्शन था. इस रिसेप्शन में स्टार्स ने फैशन का जलवा बिखेरा.

एक्ट्रेस निया शर्मा व्हाइट लहंगे और फ्लोरल प्रिंट ब्रालैट में नजर आईं. उनका हाईबन खबरों में रहा. निया बेहद ग्लैमरस लग रही थीं.
एक्ट्रेस निया शर्मा व्हाइट लहंगे और फ्लोरल प्रिंट ब्रालैट में नजर आईं. उनका हाईबन खबरों में रहा. निया बेहद ग्लैमरस लग रही थीं.
नील नितिन मुकेश पत्नी के साथ फंक्शन में पहुंचे. दोनों ने ऑल ब्लैक लुक कैरी किया.
नील नितिन मुकेश पत्नी के साथ फंक्शन में पहुंचे. दोनों ने ऑल ब्लैक लुक कैरी किया.
भूमि पेडनेकर ने मेरून कलर की साड़ी वियर की थी. उन्होंने चोकर नेकलेस और हेयरबन से लुक कंप्लीट किया. वो इसमें बेहद सुंदर लग रही थीं.
भूमि पेडनेकर ने मेरून कलर की साड़ी वियर की थी. उन्होंने चोकर नेकलेस और हेयरबन से लुक कंप्लीट किया. वो इसमें बेहद सुंदर लग रही थीं.
सिंगर कनिका कपूर ब्लैक एंड गोल्डन लहंगे में फंक्शन में स्पॉट हुईं. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल से लुक कंप्लीट किया.
सिंगर कनिका कपूर ब्लैक एंड गोल्डन लहंगे में फंक्शन में स्पॉट हुईं. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल से लुक कंप्लीट किया.
एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों रेड कलर की साड़ी में फंक्शन में पहुंचीं. उन्होंने हैवी नेकलेस से ये लुक कंप्लीट किया था.
एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों रेड कलर की साड़ी में फंक्शन में पहुंचीं. उन्होंने हैवी नेकलेस से ये लुक कंप्लीट किया था.
समीर सोनी पत्नी नीलम कोठारी के साथ फंक्शन में शामिल हुए. समीर ने ब्लैक सूट पहना था. वहीं नीलम ने शिमरी ड्रेस कैरी की हुई थी.
समीर सोनी पत्नी नीलम कोठारी के साथ फंक्शन में शामिल हुए. समीर ने ब्लैक सूट पहना था. वहीं नीलम ने शिमरी ड्रेस कैरी की हुई थी.
आदर जैन और अलेखा आडवाणी भी इस पार्टी में शामिल हुए. दोनों ने कलर कोऑर्डिनेटेड आउटफिट पहने हुए थे.
आदर जैन और अलेखा आडवाणी भी इस पार्टी में शामिल हुए. दोनों ने कलर कोऑर्डिनेटेड आउटफिट पहने हुए थे.
उर्वशी रौतेला ग्लैमरस अंदाज में पार्टी में पहुंचीं. उन्होंने साड़ी पहन रखी थी. साथ ही इस लुक को ब्रैड्स और ईयररिंग्स से कंप्लीट किया.
उर्वशी रौतेला ग्लैमरस अंदाज में पार्टी में पहुंचीं. उन्होंने साड़ी पहन रखी थी. साथ ही इस लुक को ब्रैड्स और ईयररिंग्स से कंप्लीट किया.
Published at : 04 Nov 2025 01:05 PM (IST)
Embed widget