हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है

एक्टर विवेक ओबेरॉय को इन दिनों फिल्म मस्ती 4 में देखा जा रहा है. फिल्म में वो कॉमेडी रोल में नजर आ रहे हैं. विवेक फिल्म को प्रमोशन में बिजी हैं. हाल ही में एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ और हार्टब्रेक के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि कैसे उस इमोशनल जर्नी ने उन्हें शेप किया.

हार्टब्रेक पर क्या बोले विवेक?

दिल टूटने वाले समय को याद करते हुए, जिन्होंने कभी विवेक को दुखी किया था. इस पर एक्टर ने कहा, “कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है. पर वो ही इंसान किसी और के लिए सही हो सकता है. हो सकता है कि समय गलत हो. आप 20 साल पहले उसी इंसान से मिलें. आपको वो पसंद आ जाए. ऐसी लव स्टोरीज देखी होंगी. कुछ समय के लिए मैं खुद में ही रहने लगा था. मैं रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था. मैं उस जोन में चला गया था. लेकिन जब आपको सही इंसान मिलता है, तो वो सारी बातें एक बुरे सपने जैसी लगती हैं.'

आगे विवेक ने कहा, 'हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए. और जिन चीजों को लेकर हम सोचते थे कि वो बड़ी समस्या है. लेकिन बाद में हम उन पर हंसते हैं. बचपन में जब हार्टब्रेक होता है तो आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है. वो मुझे छोड़ गई है. अब मैं क्या करूंगा? फिर दो साल बाद आप किसी और को डेट कर रहे होते हो. और आप खुश होते हो. आप शादी करते हो...बच्चे करते हो. लाइफ चलती रहती है.'

विवेक ने बताया कि कैसे इमोशनल फेज ने उन्हें शेप किया. विवेक ने कहा, 'जब आप जवान होते हैं तो प्यार में पड़ना आसान होता है. लेकिन जैसे आप बड़े होते हैं तो आप रिश्तों में गलतियां करते हैं. आप उन गलतियों से सीखते हो. तब आपको समझ में आता है कि जर्नी सिर्फ प्यार करने की नहीं थी. ये ज्यादा रोमांटीसाइज किया गया है. ये शुरुआत है, लेकिन प्यार में पड़े रहना एक अगला चैलेंज है और फिर आपको प्यार में आगे ग्रो करना होता है.'