कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'मस्ती' की चोथी इंस्टॉलमेंट मस्ती 4 थिएटर्स में लगी है. फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई थी. फिल्म को रिव्यूज खास अच्छे नहीं मिले हैं. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ठीक परफॉर्म कर रही है. हालांकि, पहले शनिवार को फिल्म की कमाई में कोई ग्रोथ नहीं हुई. लेकिन उम्मीदें हैं कि रविवार को फिल्म की कमाई में ग्रोथ दिखे. आइए जानते हैं फिल्म ने इन दो दिनों में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

मस्ती 4 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की कमाई में दूसरे दिन कोई ग्रोथ नहीं दिखी है. फिल्म ने पहले दिन 2.75 करोड़ कमाए थे और दूसरे दिन भी 2.75 करोड़ का ही कलेक्शन किया है. फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने दूसरे दिन भी 2.75 करोड़ का कलेक्शन किया है तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 5.5 करोड़ हो गया है.

इसी के साथ फिल्म नरगिस फाखरी के करियर की 9वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. वहीं तुषार कपूर के करियर की 10वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.

मस्ती 4 को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं. इसके अलावा फिल्म में अरशद वारसी, नरगिस फाकरी, तुषार कपूर, रूही सिंह, श्रेया शर्मा, एलनाज नौरोजी जैसे स्टार्स हैं.

कैसा है मस्ती 4 का रिव्यू?

एबीपी न्यूज ने फिल्म को 1.5 स्टार दिए हैं. फिल्म की कहानी में दिखाया गया कि 3 हीरो रितेश ,विवेक और आफताब अपनी पत्नियों से परेशान हैं. उन्हें लव वीजा के बारे में पता चलता है. इस लव वीजा में 1 हफ्ता पति को कुछ भी करने की छूट होती है. इसके बाद कहानी में कौनसे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी. फिल्म थोड़ी बोरिंग है. इसके अलावा इसकी राइटिंग और डायरेक्शन भी खराब है.