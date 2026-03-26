'धुरंधर 2' के आने से 50 करोड़ी नहीं बन पाई 'द केरल स्टोरी 2', जानें- लाइफटाइम कलेक्शन

'द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड' काफी विवादों और कानूनी पचड़ों में फंसने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने अपने थिएट्रिकल रन के दौरान अच्छा परफॉर्म किया. इस फिल्म में उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया ने अहम रोल निभाया है. इस फिल्म ने अपने चौथे हफ़्ते में कुल कमाई में 60 लाख रुपये और जोड़े. यह पिछले हफ़्ते के मुक़ाबले काफ़ी बड़ी गिरावट है. हालांकि, इसकी उम्मीद पहले से ही थी, क्योंकि 'धुरंधर 2: द रिवेंज' के तूफान के आगे ये टिक नहीं पाई. हालांकि ये बॉर्डर 2 से भी बड़ी सफल फिल्म साबित हुई है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन कितना रह सकता है.

'द केरल स्टोरी 2’ का कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन?

कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी 'द केरल स्टोरी 2’ ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर कुल 42.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. बॉक्स ऑफ़िस पर इसका सफ़र यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इस फ़िल्म में ज़्यादा दम नहीं बचा है. अगर 'धुरंधर 2' रिलीज़ न हुई होती, तो यह फ़िल्म आसानी से 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेती.फिर भी, 'द केरला स्टोरी 2' एक सफल फ़िल्म मानी जाएगी, क्योंकि इसका बजट लिमिटेड है.

अपनी प्रीक्वल को मात नहीं दे पाई 'द केरल स्टोरी 2’

हालांकि, पहली फ़िल्म की तुलना में यह सीक्वल कहीं भी टिकता नहीं है. पहली फ़िल्म एक ब्लॉकबस्टर थी, जिसने 6.75 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी और अपने पूरे रन में कुल 220 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. 2020 के शुरुआती सालों में इस जॉनर की कुछ फ़िल्मों को ज़बरदस्त सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद से इनमें गिरावट देखने को मिली है. उदाहरण के लिए, 'द बंगाल फ़ाइल्स' का प्रदर्शन 'द कश्मीर फ़ाइल्स' के मुक़ाबले काफ़ी कमज़ोर रहाथा. 'द कश्मीर फ़ाइल्स 2' के कलेक्शन में भी ओरिजिनल फ़िल्म के मुक़ाबले बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अपनी लागत के हिसाब से यह फ़िल्म अच्छा परफॉर्म करेगी.