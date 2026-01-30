Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: थियेटर में आज यानि 30 जनवरी को रानी मुखर्जी की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'मर्दानी 3' रिलीज हो चुकी है. ये फिल्म ऐसे समय में आई है जब बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही बॉर्डर 2 बंपर कमाई कर रही है. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर आज मर्दानी 3 का कंपटीशनल सीधे बॉर्डर 2 से हैं. आपको बताते हैं कि रानी मुखर्जी की फिल्म आज पहले दिन कितना कमाई कर रही है और थियेटर में कितनी ऑक्यूपेंसी है.

शाम पांच बजे तक 'मर्दानी 3' फिल्म 1.43 करोड़ की कमाई कर चुकी है. (ये आंकड़ें लाइव अपडेट हो रहे हैं. रात 10 बजे फाइनल कमाई के फाइनल आंकड़े आएंगे)

'मर्दानी 3' का पहले दिन का कलेक्शन

मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (इंडिया नेट) पहला दिन 1.43 करोड़ (शाम पांच बजे तक की कमाई) टोटल 1.43 करोड़

'मर्दानी 3' की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट

सैकनिक के मुताबिक 30 जनवरी को रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग शो में ओवरऑल 8.97% दर्ज की गई है. वहीं, दोपहर में फिल्म की ऑक्यूपेंसी बढ़ी है और ये आंकड़ा 14.78% तक पहुंच गया है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ये फिल्म करीब 1200 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है. यशराज फिल्म्स ने फिल्म को लेकर नई रणनीति भी तैयार की है. मेकर्स ने मल्टीप्लेक्स पर फोकस ना करते हुए लिमिटेड स्क्रीन और टिकट की कम दरों पर फोकस किया है ताकि ऑक्यूपेंसी बढ़ाई जा सके. इससे पहले सैंयारा के लिए भी मेकर्स ने यही स्ट्रैटजी अपनाई थी और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी.

'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक मर्दानी 3 पहले दिन 2-4 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है.

'मर्दानी 3' मूवी रिव्यू

एबीपी लाइव ने मर्दानी 3 को पांच में से 3.5 स्टार देते हुए अपने रिव्यू में लिखा है, 'रानी मुखर्जी ने कमाल काम किया है, वो इस किरदार को जैसे जीती हैं, वो मराठी बोलती हैं वो पूरे कनविक्शन के साथ बोलती है, मारती हैं तो किसी भी दबंग सिंघम से कम नहीं लगती, डायलॉग पावरफुल तरीके से बोलती है , हर फ्रेम में रानी ने अपने अभिनय से जान डाल दी है.' पूरा रिव्यू पढ़ें

मर्दानी 3 के बारे में

आपको बता दें कि 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है. पहले दो पार्ट हिट साबित हुए थे और तीसरे पार्ट से भी ये ही उम्मीद की जा रही है. फिल्म में एक बार फिर रानी मुखर्जी ऑफिसर बनकर हर किसी को इंप्रेस करने के लिए तैयार हैं.

