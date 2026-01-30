हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: 'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें शाम पांच बजे तक का कलेक्शन

Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' आज बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर रही है. 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच फिल्म का क्या हाल है. जानें अब तक का कलेक्शन

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 30 Jan 2026 05:21 PM (IST)
Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: थियेटर में आज यानि 30 जनवरी को रानी मुखर्जी की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'मर्दानी 3' रिलीज हो चुकी है. ये फिल्म ऐसे समय में आई है जब बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही बॉर्डर 2 बंपर कमाई कर रही है. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर आज मर्दानी 3 का कंपटीशनल सीधे बॉर्डर 2 से हैं. आपको बताते हैं कि रानी मुखर्जी की फिल्म आज पहले दिन कितना कमाई कर रही है और थियेटर में कितनी ऑक्यूपेंसी है.

शाम पांच बजे तक 'मर्दानी 3' फिल्म 1.43 करोड़ की कमाई कर चुकी है. (ये आंकड़ें लाइव अपडेट हो रहे हैं. रात 10 बजे फाइनल कमाई के फाइनल आंकड़े आएंगे)

'मर्दानी 3' का पहले दिन का कलेक्शन

मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (इंडिया नेट)
पहला दिन 1.43 करोड़ (शाम पांच बजे तक की कमाई)
टोटल 1.43 करोड़

'मर्दानी 3' की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट

सैकनिक के मुताबिक 30 जनवरी को रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग शो में ओवरऑल 8.97% दर्ज की गई है. वहीं, दोपहर में फिल्म की ऑक्यूपेंसी बढ़ी है और ये आंकड़ा 14.78% तक पहुंच गया है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ये फिल्म करीब 1200 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है. यशराज फिल्म्स ने फिल्म को लेकर नई रणनीति भी तैयार की है. मेकर्स ने मल्टीप्लेक्स पर फोकस ना करते हुए लिमिटेड स्क्रीन और टिकट की कम दरों पर फोकस किया है ताकि ऑक्यूपेंसी बढ़ाई जा सके. इससे पहले सैंयारा के लिए भी मेकर्स ने यही स्ट्रैटजी अपनाई थी और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी.

'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक मर्दानी 3 पहले दिन 2-4 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. 

'मर्दानी 3' मूवी रिव्यू

एबीपी लाइव ने मर्दानी 3 को पांच में से 3.5 स्टार देते हुए अपने रिव्यू में लिखा है, 'रानी मुखर्जी ने कमाल काम किया है, वो इस किरदार को जैसे जीती हैं, वो मराठी बोलती हैं वो पूरे कनविक्शन के साथ बोलती है, मारती हैं तो किसी भी दबंग सिंघम से कम नहीं लगती, डायलॉग पावरफुल तरीके से बोलती है , हर फ्रेम में रानी ने अपने अभिनय से जान डाल दी है.' पूरा रिव्यू पढ़ें

मर्दानी 3 के बारे में

आपको बता दें कि 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है. पहले दो पार्ट हिट साबित हुए थे और तीसरे पार्ट से भी ये ही उम्मीद की जा रही है. फिल्म में एक बार फिर रानी मुखर्जी ऑफिसर बनकर हर किसी को इंप्रेस करने के लिए तैयार हैं. 

About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Published at : 30 Jan 2026 04:16 PM (IST)
Rani Mukherjee Mardaani 3 Mardaani 3 Box Office Day 1
