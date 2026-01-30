हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mardaani 3 Review: रानी मुखर्जी ने स्क्रीन पर आग लगा दी, छोटी बच्चियों के गायब होने की ये कहानी दिल चीर देगी

Mardaani 3 Review: रानी मुखर्जी ने स्क्रीन पर आग लगा दी, छोटी बच्चियों के गायब होने की ये कहानी दिल चीर देगी

Mardaani 3 Review: रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसे देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले इसका रिव्यू पढ़कर जान लीजिए ये कैसी फिल्म है?

By : अमित भाटिया | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 30 Jan 2026 01:49 PM (IST)
एक बड़ी और कमाल की हीरोइन पर्दे पर क्या कमाल कर सकती है ये आप इस फिल्म में अच्छे से देखते हैं, इस फिल्म के हर एक फ्रेम में रानी मुखर्जी छाई हुई हैं. इस फिल्म को देखकर पता चलता है कि वो क्यों रानी हैं. इस फिल्म का ट्रेलर दिल्ली क्राइम 3 जैसा लगा था लेकिन फिल्म उससे काफी अलग है. इसमें सिर्फ लड़कियों की ट्रैफिकिंग की कहानी नहीं, ये उससे आगे जाती है और आपका दिल चीर देती है. 

कहानी
ये कहानी है एक शहर से कुछ लड़कियों के गायब होने की, शिवानी शिवानी रॉय यानि रानी मुखर्जी इसकी जांच करती हैं लेकिन ये मामला किसी सेक्स रैकेट से जुड़ा नहीं है, उससे कहीं आगे जाता है, ये लड़कियों क्यों गायब हो रही हैं और कुछ को मारा क्यों जा रहा है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी.

कैसी है फिल्म
ये एक अच्छी फिल्म है जो आपको झकझोर देगी, रानी मुखर्जी फिल्म की जान हैं, वो हर सीन में कमाल हैं. फिल्म की शुरुआत बढ़िया होती है, फिर थोड़ा सा स्क्रीनप्ले भटकता है लेकिन रानी फिल्म को संभाले रखती हैं. ट्विस्ट एंड टर्न फिल्म को मजेदार बनाए रखते हैं. फिल्म कई जगह आपको परेशान भी करती है, आप जानना चाहते हैं कि इन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, और जब से खुलासा होता है तो आपका दिल पसीज जाता है. इस फिल्म को देखने की सबसे बड़ी वजह रानी हैं जो फिल्म की खामियों को छिपा जाती हैं लेकिन कुल मिलाकर ये फिल्म असरदार है, जानदार है और देखी जानी चाहिए . 

एक्टिंग
रानी मुखर्जी ने कमाल काम किया है, वो इस किरदार को जैसे जीती हैं, वो मराठी बोलती हैं वो पूरे कनविक्शन के साथ बोलती है, मारती हैं तो किसी भी दबंग सिंघम से कम नहीं लगती, डायलॉग पावरफुल तरीके से बोलती है , हर फ्रेम में रानी ने अपने अभिनय से जान डाल दी है. मल्लिका प्रसाद अम्मा नाम की विलेन बनी हैं, उनका किरदार दमदार है और उन्होंने डर पैदा करने की पूरी कोशिश की है और काफी हद तक वो कामयाब भी रही हैं. जानकी बोड़ीवाला का काम अच्छा है

राइटिंग और डायरेक्शन
Aayush Gupta, Deepak kingrani और baljeet Singh marwah ने फिल्म लिखी है,  abhiraj minawala ने डायरेक्ट की है, राइटिंग और बेहतर हो सकती थी, डायरेक्शन बढ़िया है, रानी का इस्तेमाल अच्छे से किया गया है.

कुल मिलाकर रानी मुखर्जी की दमदार एक्टिंग के लिए ये फिल्म जरूर देखिए

रेटिंग - 3.5 स्टार्स

Published at : 30 Jan 2026 01:49 PM (IST)
Rani Mukerji Mardaani 3
