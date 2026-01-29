हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMardaani 3 Advance Booking: 'बॉर्डर 2' की आंधी में 'मर्दानी 3' का हाल-बेहाल, बिके सिर्फ इतने टिकट्स

Mardaani 3 Advance Booking: 'बॉर्डर 2' की आंधी में 'मर्दानी 3' का हाल-बेहाल, बिके सिर्फ इतने टिकट्स

Mardaani 3 Advance Booking: रानी मुखर्जी लंबे समय के बाद मर्दानी 3 से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. उनकी फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है. मर्दानी 3 सिनेमाघरों पर 30 जनवरी को रिलीज होगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 29 Jan 2026 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी रॉय बनकर वापस आ रही हैं. उनकी कॉप एक्शन फ्रेंचाइजी मर्दानी का तीसरा पार्ट रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म 30 जनवरी को रिलीज होने वाली है और इसकी एडवांस बुकिंग 28 जनवरी से ओपन कर दी गई है. ताकि फिल्म पहले दिन अच्छी कमाई कर सके. मर्दानी फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है ठीक वैसा ही पार्ट 3 से भी उम्मीद की जा रही है. मर्दानी 3 पर सनी देओल की बॉर्डर 2 का असर पड़ने वाला है क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और वीकेंड पर एक बार फिर धमाल मचा सकती है.

रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है और इसकी बहुत ही कम टिकट्स अभी तक बिकी हैं. हालांकि फिल्म रिलीज होने में अभी एक दिन बाकी है. इसके पहले दो पार्ट ने भी अच्छी कमाई की थी.

एडवांस बुकिंग में बिके इतने टिकट

मर्दानी 3 की एडवांस बुकिंग के बारे में बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सिर्फ 2100 टिकट्स ही इंडिया में बिके हैं. जिससे फिल्म ने सिर्फ 5.6 लाख की कमाई की है. फिल्म के अब तक 1456 शोज लगे हैं. ये नंबर बढ़ भी सकता है. जैसे ही फिल्म की रिलीज पास आती है और शोज भी शामिल कर दिए जाते हैं ताकी टिकट्स जल्दी बिक सकें. 2019 में आई मर्दानी 2 ने पहले दिन 3.80 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म 30 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इसने वर्ल्डवाइड 40 करोड़ कमाए थे.

मर्दानी 3 की कमाई काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि फिल्म के रिव्यू कैसे होते हैं, क्योंकि अगर एडवांस बुकिंग कम भी हो तो अच्छे रिव्यू से स्पॉट बुकिंग के लिए जगह बन जाएगी. इस फिल्म को अभिराज मिनावाला ने डायरेक्ट किया है.

ये भी पढ़ें: Border 2 Box Office: 'बॉर्डर 2' बनी तूफान, 6 दिन में ही दे दी 'धुरंधर' के पहले हफ्ते की कमाई को मात, जानें- कलेक्शन

Published at : 29 Jan 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Rani Mukerji Border 2 Mardaani 3 Mardaani 3 Advance Booking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
Advertisement

वीडियोज

Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Bihar News: रात के अंधेरे में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार की मौत | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्या मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हुई ? | Ajit Pawar Death | ABP
Bharat Ki Baat: अजित पवार के प्लेन हादसे के दौरान क्या हुआ? |Ajit Pawan Death | Baramati Palne Crash
Sandeep Chaudhary: अजित के जाने के बाद महायुति में बढ़ेगी खीचतान? सबसे बड़ा विश्लेषण! | Ajit Pawar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Prediction: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
हेल्थ
नाखूनों से पहचानें सेहत का हाल, ये संकेत हो सकते हैं खतरनाक, तुरंत लें मेडिकल सलाह
नाखूनों से पहचानें सेहत का हाल, ये संकेत हो सकते हैं खतरनाक, तुरंत लें मेडिकल सलाह
नौकरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी का बेहतरीन मौका, बेहद करीब है लास्ट डेट; फटाफट करें अप्लाई
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी का बेहतरीन मौका, बेहद करीब है लास्ट डेट; फटाफट करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Video: क्रिकेट मैच के बीच घुसा डॉगी, बॉल मुंह में दबाकर भागा तो पीछे दौड़ पड़े फील्डर, मजेदार वीडियो वायरल
क्रिकेट मैच के बीच घुसा डॉगी, बॉल मुंह में दबाकर भागा तो पीछे दौड़ पड़े फील्डर, मजेदार वीडियो वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget