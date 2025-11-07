साल 2026 में तीन बड़े स्टार मचाएंगे बड़े पर्दे पर भौकाल, एक्शन में सनी देओल पर भारी पड़ सकते हैं शाहरुख-सलमान
Movies releasing in 2026: साल 2026 सिनेमा लवर्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है. क्योंकि इसमें सलमान खान, सनी देओल और शाहरुख खान जैसे स्टार्स की बड़ी फिल्में पर्दे पर दस्तक देंगी.
नया साल आने में अब बस कुछ ही वक्त बचा है. ऐसे में ये जानना तो बनता है कि साल 2026 में कौन सी धांसू फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली हैं. दरअसल अगला साल सिनेमा लवर्स के लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा. क्योंकि इसमें एक या दो नहीं बल्कि कई सारी एक्शन-थ्रिलर फिल्में रिलीज होंगी. जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान और सनी देओल की फिल्मों का भी नाम शामिल है. तीनों ही स्टार्स पर्दे पर एक्शन अवतार दिखाएंगे. नीचे देखिए इन फिल्मों की लिस्ट....
किंग - सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ का जिसका टाइटल और एक्टर का फर्स्ट लुक हाल ही में रिवील हुआ है. फिल्म में एक बार फिर शाहरुख एक्शन अवतार में दिखेंगे. जो अलग-अलग लुक्स से तहलका मचाने को तैयार है. फिल्म की रिलीज डेट तो अनाउंस नहीं हुई लेकिन ये साल 2026 में ही दस्तक देगी.
बॉर्डर 2 - सनी देओल ‘गदर 2’ के बाद अब अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर के पार्ट 2 के साथ लौट रहे हैं. ये फिल्म जनवरी 2026 में पर्दे पर रिलीज होगी. फिल्म में एक बार फिर सनी बॉर्डर पर दुश्मनों से टक्कर लेते नजर आएंगे. फिल्म में उनके साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार होंगे. इसके अलावा एक्टर की 'बाप' फिल्म भी चर्चा में हैं. जिसमें वो संजय दत्त संग नजर आ सकते हैं.
बैटल ऑफ गलवान - ये बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म है. इसमें एक्टर आर्मी ऑफिसर के रोल में दिखेंगे. इस फिल्म की कहानी भी युद्ध पर ही आधारित है. जिसमें सलमान धांसू एक्शन करते हुए नजर आएंगे. फिल्म से एक्टर का लुक भी सामने आ चुका है. फिल्म साल 2026 में पर्दे पर दस्तक देगी. सलमान के पास इसके अलावा 'किक 2', 'दबंग 4', 'टाइगर वर्सेज पठान', 'बजरंगी भाईजान 2' जैसी फिल्में भी पाइपलाइन में हैं.
जन नायगन - बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल, साउथ स्टार विजय थलापति और पूजा हेगड़े क ‘जन नायगन’ भी जनवरी 2026 में रिलीज होगी. ये एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है.
