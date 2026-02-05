मन्नारा चोपड़ा का छलका दर्द, वीडियो शेयर कर कहां- हर दिन मैं मानसिक लड़ाइयों से जूझती हूं

बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में अपनी पहचान बना चुकी एक्ट्रेस मन्नारा चोपड़ा ने हाल ही में अपनी लाइफ के अनदेखे पहलुओं के बारे में खुलकर बात की. अक्सर लोग उन्हें ग्लैमरस और आरामदायक जिंदगी जीती दिखते हैं लेकिन उन्होंने बताया कि हर दिन उनके लिए मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों से भरा रहता है.

हर दिन की मानसिक लड़ाई

मन्नारा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो जिम में पसीना बहाती नजर आईं. वीडियो में वो चक्रासन, कोर वर्कआउट, वेटेड स्क्वाट करती दिखीं. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा की 'सॉफ्ट हार्ट, स्ट्रांग स्पाइन, लोग सोचते हैं मेरी लाइफ आसान है लेकिन वे नहीं जानते कि मैं हर दिन कितनी मानसिक लड़ाइयों से गुजरती हूं. दुनिया में राजनीति से भरे माहौल में भी मैं हमेशा गरिमा और ईमानदारी को चुनती हूं'

ईमानदारी और मेहनत में विश्वास

मन्नारा ने बताया कि वो कभी किसी ग्रुप में भाग नहीं लेती और न ही कोई गेम खेलती हैं. वो सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हैं. उन्होंने कहा की 'कुछ दिन मुझे तोड़ते हैं लेकिन मेरी आत्मा कभी झुकती नहीं. अपनी लड़ाइयों को गरिमा के साथ लड़ना ही मेरी पहचान है.'

संगीत और क्रिएटिव काम

मन्नारा ने पिछले दिसंबर में क्रिसमस क्लासिक 'लास्ट क्रिसमस' में अपनी आवाज दी थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर गाना गाते हुए अपनी वीडियो शेयर की थी. साथ ही कैप्शन में उनहोंने लिखा था, 'लास्ट क्रिसमस मैंने आपको अपना दिल दिया… लेकिन इस क्रिसमस मैं आपको कुछ और पर्सनल दे रही हूं मेरी आवाज, मेरा वाइब और मेरे दिल से आपके दिल तक.' आपको बता दें इस क्लासिक को टेलर स्विफ्ट, एरियाना ग्रांडे और कई बड़े कलाकारों ने भी कवर किया है.

करियर की शुरुआत और फिल्मों में सफर

मन्नारा का असली नाम बार्बी हांडा है. उनका जन्म हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ था. एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले वो फैशन डिजाइनर और असिस्टेंट कोरियोग्राफर रह चुकी हैं. मन्नारा नें हिप हॉप और बेली डांसिंग में भी ट्रेनिंग लिया हैं. उन्होंने 2014 में तेलुगु फिल्म 'प्रेमा जीमा जांथा नाई' से एक्टिंग की शुरुआत की और फिर हिंदी, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है. आपको बता दें की मन्नारा ने 2023 में बिग बॉस 17 में हिस्सा लिया था और सेकंड रनर-अप बनी थी. वे वेब सीरीज 'भूतमेट' में भी नजर आ चुकी हैं. अब वो तेलुगु फिल्म 'थिरगाबदार सामी' और पंजाबी फिल्म 'ओही चन्न ओही रातां' में दिखाई देंगी.