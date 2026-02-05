एक्सप्लोरर
छोटी उम्र में बनी 3 बहुओं की सास, 20 साल बड़े शख्स संग शादी कर हुईं पॉपुलर, अब 'नागिन 7' में एंट्री कर मचाएंगी धमाल
टीवी के पॉपुलर शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में गुड्डन की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलर होने वाली कनिका मान अब नागिन 7 में एंट्री मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.
‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’ सीरियल में तीन-तीन बहुओं की सास का किरदार निभा चुकी गुड्डन उर्फ कनिका मान अपने किरदार और एक्टिंग से सबका दिल जीत चुकी है. इतना ही नहीं उन्हें भारत की सबसे कम उम्र की सास बनने का भी टैग मिल चुका है. और अब वे एकता कपूर की सुपरहिट सीरियल नागिन 7 में नजर आने वाली हैं.
Published at : 05 Feb 2026 03:53 PM (IST)
Tags :Kanika Mann Naagin 7
