छोटी उम्र में बनी 3 बहुओं की सास, 20 साल बड़े शख्स संग शादी कर हुईं पॉपुलर, अब 'नागिन 7' में एंट्री कर मचाएंगी धमाल

छोटी उम्र में बनी 3 बहुओं की सास, 20 साल बड़े शख्स संग शादी कर हुईं पॉपुलर, अब 'नागिन 7' में एंट्री कर मचाएंगी धमाल

टीवी के पॉपुलर शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में गुड्डन की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलर होने वाली कनिका मान अब नागिन 7 में एंट्री मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Feb 2026 03:53 PM (IST)
टीवी के पॉपुलर शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में गुड्डन की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलर होने वाली कनिका मान अब नागिन 7 में एंट्री मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.

‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’ सीरियल में तीन-तीन बहुओं की सास का किरदार निभा चुकी गुड्डन उर्फ कनिका मान अपने किरदार और एक्टिंग से सबका दिल जीत चुकी है. इतना ही नहीं उन्हें भारत की सबसे कम उम्र की सास बनने का भी टैग मिल चुका है. और अब वे एकता कपूर की सुपरहिट सीरियल नागिन 7 में नजर आने वाली हैं.

जी टीवी का वो पॉपुलर सीरियल ‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’ जिसने अपनी कहानी से सास-बहु के रिश्ते के मायने ही बदल दिए.
जी टीवी का वो पॉपुलर सीरियल ‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’ जिसने अपनी कहानी से सास-बहु के रिश्ते के मायने ही बदल दिए.
इस कहानी में तीन बहुएं मिलकर अपने 40 साल के ससुर अक्षत जिंदल की शादी कराना चाहती हैं और उनके लिए एक बीस साल की गुड्डन को सास के रुप में चुनती हैं.
इस कहानी में तीन बहुएं मिलकर अपने 40 साल के ससुर अक्षत जिंदल की शादी कराना चाहती हैं और उनके लिए एक बीस साल की गुड्डन को सास के रुप में चुनती हैं.
Published at : 05 Feb 2026 03:53 PM (IST)
Kanika Mann Naagin 7

टेलीविजन फोटो गैलरी

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में साथ लड़ेंगे दोनों NCP, रोहित पवार की अपील, 'अजित दादा के..'
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव से पहले रोहित पवार की बड़ी अपील, अजित पवार का लिया नाम
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
आईपीएल 2026
आज दिल्ली-बेंगलुरू के बीच WPL 2026 का फाइनल, देखें अब तक किसने कितनी बार जीता टाइटल, ये रही पूरी लिस्ट
आज दिल्ली-बेंगलुरू के बीच WPL 2026 का फाइनल, देखें अब तक किसने कितनी बार जीता टाइटल, ये रही पूरी लिस्ट
