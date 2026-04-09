'धुरंधर' की सक्सेस के बाद बदल गए हैं रणवीर सिंह, जानें- को-स्टार ने क्यों कही ऐसी बात?

धुरंधर में एक्टर मानव गोहिल ने रणवीर सिंह के साथ स्क्रीन शेयर की थी. वहीं उन्होंने इस फ्रेंचाइजी की सुपर सक्सेस और पिता बनने के बाद रणवीर सिंह में आए बदलाव के बारे में खुलकर बात की है. मानव के मुताबिक, रणवीर अब अपने फैसलों को लेकर ज़्यादा सावधान हो गए हैं, यह बदलाव उनके पूरे व्यवहार में दिखता है.

‘रणवीर सिंह में धुरंधर की सक्सेस के बाद आया बदलाव’

हाल ही में हिंदी रश के साथ एक इंटरव्यू में, मानव ने रणवीर के बारे में बात की, और बताया कि धुरंधर की सफलता के बाद सब कुछ कैसे बदल गया है. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि रणवीर अभी अपनी ज़िंदगी के एक बहुत ज़रूरी दौर से गुज़र रहे हैं, वह बदलाव के दौर से गुज़र रहे हैं. वह एक पिता बन गए हैं और सबसे ऐतिहासिक फ़िल्मों में से एक का चेहरा बन गए हैं. वह पहले से ही एक सुपरस्टार और एक बेहतरीन एक्टर है. आज उनके पास जो कुछ भी है, वह उसके लायक हैं. मुझे यकीन है कि उनकी पसंद के पीछे कोई बड़ा प्लान है. अगर आप ध्यान दें, तो उनके कपड़े, उनकी मीडिया प्रेजेंस,सब कुछ बदल गया है. उनका व्यवहार बदल गया है. वह अब ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, अच्छे से तैयार किए गए लुक में दिखते हैं. वह एक अलग इंसान की तरह महसूस करते हैं.”

रणवीर स्टारडम को संभालने में अब ज्यादा जिम्मेदार

इंटरव्यू के दौरान, होस्ट ने उनके कांतारा विवाद का ज़िक्र किया. इस पर, मानव ने जवाब दिया, “रणवीर सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं, बल्कि ग्लोबली भी सुपरस्टार हैं. मुझे यकीन है कि वह अपने स्टारडम को संभालने में ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गए हैं. इन फ़ैसलों को गाइड करने वाले लोग हैं, और दीपिका पादुकोण खुद एक बहुत समझदार महिला हैं.”

धुरंधर और धुरंधर 2 में नजर आए मानव गोहिल

बता दें कि धुरंधर और इसके सीक्वल धुरंधर द रिवेंज में, मानव गोहिल ने सुशांत बंसल का रोल प्ले किया है. एक्टर ने 2001 में चूड़ियां शो से टेलीविज़न पर डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने कहानी घर घर की, कुसुम, कसौटी ज़िंदगी की, सीआईडी, कीर्तन टिबरेवाल, शादी मुबारक, कामना, मत्स्यवेध और कराटे गर्ल्स जैसी कई फ़िल्मों में काम किया.

धुरंधर और धुरंधर 2 के बारे में

धुरंधर का पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज़ हुआ था और यह दुनिया भर में 1300 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करके ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था. वहीं इस फिल्म का दूसरा पार्ट धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को रिलीज़ हुआ था. इसने 145 करोड़ की बंपर ओपनिंग ली और अब तक इसने भारत में 1040 करोड़ से जयादा और दुनिया भर में भी1650 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है।