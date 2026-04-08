जवानी में बेहद खूबसूरत दिखतीं थी जया बच्चन, देखें उनकी ये 10 पुरानी तस्वीरें, आप भी हो जाएंगे दीवाने

ENT LIVE

Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?

ENT LIVE

Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title

ENT LIVE

Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स

ENT LIVE

Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी

ENT LIVE

Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?