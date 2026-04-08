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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजवानी में बेहद खूबसूरत दिखतीं थी जया बच्चन, देखें उनकी ये 10 पुरानी तस्वीरें, आप भी हो जाएंगे दीवाने

जवानी में बेहद खूबसूरत दिखतीं थी जया बच्चन, देखें उनकी ये 10 पुरानी तस्वीरें, आप भी हो जाएंगे दीवाने

Jaya Bachchan Old Photos: जया बच्चन जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थी. उनका नैचुरल अंदाज ऐसा था कि लोग उनकी अदाओं पर फिदा हो जाते थे. आइए देखते हैं उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 08 Apr 2026 12:26 PM (IST)
Jaya Bachchan Old Photos: जया बच्चन जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थी. उनका नैचुरल अंदाज ऐसा था कि लोग उनकी अदाओं पर फिदा हो जाते थे. आइए देखते हैं उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें.

आज, 8 अप्रैल को एक्ट्रेस जया बच्चन अपना जन्मदिन मना रही हैं, और इस खास मौके पर उनकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई हैं. अपने दौर में जया बच्चन की खूबसूरती और सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया था. उनकी मासूम मुस्कान और नैचुरल लुक पर फैंस फिदा हो जाया करते थे. आइए देखते हैं उनकी वो 10 तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे.

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आज, 8 अप्रैल को जया बच्चन 77 साल की हो गई हैं. वो एक दिग्गज कलाकार हैं. उन्होंने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में की हैं.
आज, 8 अप्रैल को जया बच्चन 77 साल की हो गई हैं. वो एक दिग्गज कलाकार हैं. उन्होंने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में की हैं.
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जया बच्चन ने अपने एक्टिंगर करियर की शुरूआत सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म 'महानगर' से की थी. तब वो सिर्फ 15 साल थी. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया था.
जया बच्चन ने अपने एक्टिंगर करियर की शुरूआत सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म 'महानगर' से की थी. तब वो सिर्फ 15 साल थी. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया था.
Published at : 08 Apr 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Jaya Bachchan

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