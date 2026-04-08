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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडखुली जुल्फें, काला सूट पहन एयरपोर्ट पर कंगना रनौत का दिखा देसी अंदाज, सादगी में भी लगीं बला की खूबसूरत

खुली जुल्फें, काला सूट पहन एयरपोर्ट पर कंगना रनौत का दिखा देसी अंदाज, सादगी में भी लगीं बला की खूबसूरत

Kangana Ranaut Airport Look: एक्ट्रेस कंगना रनौत को हाल ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आई. सोशल मीडिया ओर पर उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Apr 2026 01:48 PM (IST)
Kangana Ranaut Airport Look: एक्ट्रेस कंगना रनौत को हाल ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आई. सोशल मीडिया ओर पर उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां से उनकी कई फोटोज सामने आई है. उनका ये एयरपोर्ट लुक फैंस की काफी पसंद आ रहा है.

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कंगना रनौत को आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
कंगना रनौत को आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
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इस दौरान उनके लुक ने सबका ध्यान खींच लिया. एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में नजर आई.
इस दौरान उनके लुक ने सबका ध्यान खींच लिया. एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में नजर आई.
Published at : 08 Apr 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut

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