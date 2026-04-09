'धुरंधर' के सेट पर किसी से बात नहीं करते थे अक्षय खन्ना, इस एक्टर ने किया खुलासा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' के सेट पर किसी से बात नहीं करते थे अक्षय खन्ना, नो फोन पॉलिसी करते थे फॉलो, इस एक्टर ने किया खुलासा

'धुरंधर' के सेट पर किसी से बात नहीं करते थे अक्षय खन्ना, नो फोन पॉलिसी करते थे फॉलो, इस एक्टर ने किया खुलासा

Akshay Khanna: धुरंधर में उजैर बलोच का किरदार निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले एक्टर दानिश पंडोर ने अक्षय खन्ना के बारे में कई खुलासे किए हैं. उन्होने बताया कि अक्षय सेट पर ज्यादा बात नहीं करते थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Apr 2026 09:16 AM (IST)
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भले ही धुरंधर: द रिवेंज या धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और धमाकेदार कमाई कर रही है. लेकिन फैंस अब भी इसकी प्रीक्वल यानी धुरंधर में अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे हैं. अक्षय खन्ना ने यूं तो करीब 30 साल पहले बॉलीवुड में डेब्यू किया था और अपनी कई परफॉर्मेंस के लिए तारीफें बटोरी थीं, लेकिन पिछले साल दिसंबर में धुरंधर की रिलीज के बाद उनकी पॉपुलैरिटी सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है.

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में वह सच में पूरी लाइमलाइट बटोरने वाले एक्टर के तौर पर उभरे, डायरेक्टर्स और को-स्टार्स ने उनकी खूब तारीफें कीं. हालांकि, अक्षय को लेकर रूमर्स हैं कि वे सेट पर फिल्म मेकर्स के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं. वहीं अब धुरंधर में उज़ैर बलूच का किरदार निभाने वाले दानिश पंडोर ने  अक्षय खन्ना के बारे में फैली गलतफहमियों को दूर किया है

अक्षय खन्ना सेट पर ज्यादा बोलते नहीं हैं
 दरअसल न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक दानिश पंडोर ने अक्षय खन्ना को लेकर कहा, “वह आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं. वह एक इंसान के तौर पर बहुत रिसेप्टिव हैं. यह सच है कि वह ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर आप उनसे कुछ भी पूछते हैं, तो वह बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं. ”

दानिश कहते हैं, "ऐसा नहीं है कि वह कहते हैं, 'ओह, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता.' वह एक कमाल के इंसान हैं. लेकिन हां, जब वह फिल्म के सेट पर होते हैं तो एक ज़ोन में रहते हैं. वह हमेशा अपने कैरेक्टर पर ध्यान देते हैं. जब कैमरा रोल होता है, तो वह पूरी तरह से उस कैरेक्टर में बदल जाते हैं."

अक्षय खन्ना की सेट पर थी नो-फोन पॉलिसी
दानिश की बात करें तो, अक्षय के साथ बातचीत शुरू करना उनके लिए सच में मुश्किल नहीं था. लेकिन उन्हें पता चला कि सेट पर अक्षय की नो-फोन पॉलिसी है. दानिश ने बताया, "वह सेट पर अपना फ़ोन लेकर भी नहीं बैठते. वह एक कोने में बैठे रहते हैं, जब तक उनसे बात न की जाए, किसी से बात नहीं करते. वह एक कमाल के इंसान हैं. वह चुपचाप बैठते हैं, अपने आप में रहते हैं और अपनी परफ़ॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं."

अक्षय खन्ना अपकमिंग फिल्में
अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो एक्टर अब पैन इंडिया फिल्म महाकाली में असुरगुरु शुक्राचार्य के किरदार में नजर आएंगें. इसके अलावा अक्षय खनाना के पास सनी देओल के साथ हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर इक्का भी है.

Published at : 09 Apr 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Dhurandhar Danish Pandor
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