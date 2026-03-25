'मैं मसूरी में परिवार के संग..'धुरंधर 2 के लिए मानव गोहिल ने नहीं दिया ऑडिशन,ऐसे हुई कास्टिंग

आदित्य धर की धुरंधर 2 ने 19 मार्च को ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी. लेकिन, इस फिल्म का क्रेज अभी भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के एक्टर्स तक सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस फिल्म में मानव गोहिल ने भी काफी अहम भूमिका निभाई है.

वो फिल्म के दोनों पार्ट में नजर आए हैं और उनके कैरेक्टर का नाम है सुशांत बंसल.उन्होंने फिल्म में एक ऐसे अधिकारी का रोल प्ले किया है, जो जासूसों को ट्रेनिंग देता है.फिल्म में उन्होंने ही जसकीरत सिंह रांगी को पाकिस्तान हमजा बनकर जाने से पहले ट्रेनिंग दी होती है.

मानव ने बताया कैसे हुई कास्टिंग

अब मानव गोहिल ने बताया कि फिल्म में उनकी कास्टिंग कैसे हुई.इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में खुलासा किया.मानव ने बताया कि धुरंधर के लिए उन्हें कोई ऑडिशन नहीं देना पड़ा. इतना ही नहीं फिल्म के बारे में बिना कुछ जाने ही उन्होंने साइन कर ली थी.

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मानव ने बताया कि उन्हें इस फिल्म के डायरेक्टर, कहानी और कलाकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.इंटरव्यू में मानव ने कहा,'ये पहली पसंद कभी नहीं थी. मैं मसूरी में अपने परिवार के संग छुट्टियां मना रहा था, तभी मुकेश छाबड़ा ने मुझे फोन किया और पूछा कि क्या मेरे पास डेट्स हैं. तो मैंने कहा हां है,उन्होंने कहा कि बैंकॉक जाना है. बस इतना ही हुआ था. कोई ऑडिशन नहीं. मुझे तो ये भी नहीं पता नहीं था कि फिल्म क्या है, डायरेक्टर कौन हैं, कुछ भी नहीं पता था.'

मानव ने इस बारे में आगे बात करते हुए कहा,'ये अजीब था. मैं तो आखिरी पल में फिल्म का हिस्सा बना था. एक तो मैं नहीं जानता था कि मैं इसके लिए सही रहूंगा या नहीं. दूसरी तरफ उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया था. पर अजीबोगरीब तरीके से चीजें सही होती गईं. अब मैं यहां हूं. खूब दुआएं मिल रही हैं मुझे.'

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