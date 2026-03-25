महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म के लिए एस एस राजामौली ने की खास तैयारी

एस. एस. राजामौली भारत के सबसे बेहतरीन और विजनरी फिल्म मेकर्स में से एक हैं, जो हमेशा सिनेमा को अगले लेवल पर ले जाने की कोशिश करते हैं. उनकी फिल्में न केवल असल जिंदगी से बड़ी (लार्जर देन लाइफ) होती हैं, बल्कि कुछ ऐसा होती हैं जो पूरी दुनिया के दर्शकों तक पहुंचती हैं.

मशहूर फिल्म मेकर अब अपनी अगली बड़ी एक्शन-एडवेंचर फिल्म, 'वाराणसी' के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अगले साल बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ यह फिल्म पहले ही देश के सबसे बेसब्री से इंतज़ार किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक बन गई है.





सेट एकदम असली नजर आ रहे हैं

अभी इस फिल्म का प्रोडक्शन चल रहा है और यह हैदराबाद में लगाए गए शानदार सेटों के लिए खूब सुर्खियां बटोर रही है, जहां बड़े पैमाने पर वाराणसी की झलक को फिर से बनाया गया है. प्रतिष्ठित मंदिरों और आलीशान महलों के डिजाइन से लेकर बारीक से बारीक बनावट तक, ये सेट वाराणसी से इतने मिलते-जुलते हैं कि कोई भी यह महसूस किए बिना नहीं रह सकता कि वे साक्षात उसी पवित्र शहर के बीचों-बीच खड़े हैं. घाटों, मंदिरों और वहां के माहौल को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि वाराणसी की रूह को पूरी तरह से उसमें उतारा जा सके, जिससे ये सेट एकदम असली नजर आ रहे हैं.





पौराणिक कथाओं और एक्शन-एडवेंचर के मेल वाली कहानी के लिए बनाए गए ये विशाल सेट, मशहूर फिल्म मेकर राजामौली और उनकी टीम की मेहनत और लगन का सबूत हैं, जो दर्शकों को एक शानदार सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं. ये बड़े और असली दिखने वाले सेट बताते हैं कि मेकर्स चाहते हैं कि लोग फिल्म देखते हुए सीधे उस पवित्र शहर (वाराणसी) के समय में पहुंच जाएं.





भारत में फिल्म रिलीज होने से पहले ही 'वाराणसी' ने दुनिया भर में अपनी धाक जमानी शुरू कर दी है. फिल्म की पहली झलक यूरोप के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित थिएटर 'ले ग्रैंड रेक्स' (Le Grand Rex) के ट्रेलर फेस्टिवल में दिखाई गई, जहां फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. फिल्म के पहले फ्रेम से ही पूरा हॉल तालियों, शोर और सीटियों की आवाज से गूंज उठा, जो इस बात का इशारा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस फिल्म को लेकर कितना तगड़ा बज बना हुआ है.





चर्चा को और बढ़ाते हुए, 'वाराणसी' से महेश बाबू का 'रुद्र' के रूप में दमदार लुक, पृथ्वीराज सुकुमारन का 'कुंभा' के रूप में इंटेंस पहला लुक और प्रियंका चोपड़ा जोनस का 'मंदाकिनी' के रूप में रौबदार अवतार पहले ही सामने आ चुका है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और पूरे देश में एक्साइटमेंट भर दी है. इन शानदार झलकियों ने उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं, और अब दर्शकों का इंतज़ार सातवें आसमान पर है क्योंकि हर कोई इस भव्य सिनेमाई अनुभव का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, जो 7 अप्रैल, 2027 को बड़े पर्दे पर एक ग्रैंड रिलीज के लिए तैयार है.

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