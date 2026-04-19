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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMamta Kulkarni Birthday: टॉपलेस फोटोशूट से विवादों में घिरीं, ड्रग डीलर संग शादी की खबरें, अब सबकुछ छोड़कर साध्वी बनीं ममता कुलकर्णी

Mamta Kulkarni Birthday: टॉपलेस फोटोशूट से विवादों में घिरीं, ड्रग डीलर संग शादी की खबरें, अब सबकुछ छोड़कर साध्वी बनीं ममता कुलकर्णी

Mamta Kulkarni Birthday: ममता कुलकर्णी 20 अप्रैल को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए ऐसे में उनके फिल्म करियर और पर्सनल लाइफ पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Apr 2026 03:43 PM (IST)
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ममता कुलकर्णी 90 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं. बॉलीवुड को उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दीं और इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई. आज भी फैंस उन्हें 'राणा जी माफ करना' गाने के लिए याद करते हैं. ममता कुलकर्णी फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहीं. आइए उनके 54वें बर्थडे पर उनके फिल्म करियर और पर्सनल लाइफ पर एक नजर डालते हैं.

ममता कुलकर्णी ने इन फिल्मों में किया काम
ममता का जन्म 20 अप्रैल, 1972 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था. उन्होंने 1991 में अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म 'ननबरगल' से की. इसके बाद 1992 में आई फिल्म 'तिरंगा' से ममता ने बॉलीवुड में कदम रखा. 1993 में आई फिल्म 'आशिक आवारा' ने ममता को स्टार बना दिया. इस फिल्म के लिए उन्हें 'फिल्मफेयर न्यू फेस' अवॉर्ड से नवाजा गया. इसके बाद उन्होंने 'आशिक', 'आवारा', 'क्रांतिवीर', 'वक्त हमारा है', 'सबसे बड़ा खिलाड़ी' और 'करण अर्जुन' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. 

टॉपलेस फोटोशूट से विवादों में आईं ममता कुलकर्णी
लगातार एक के बाद एक कई हिट फिल्में देकर ममता सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी थीं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनका करियर डगमगाने लगा और वह विवादों में आ गईं. दरअसल, साल 1993 में ममता कुलकर्णी ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था. उनके इस टॉपलेस फोटोशूट ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया था.

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इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, ममता की ये तस्वीरें ब्लैक में भी बेचीं गईं. बाद में उन्हें 15 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ा था. इतना ही नहीं, ममता की इस हरकत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और अभिनेत्री को जान से मारने की धमकी तक मिलने लगी थी.

विवादों से रहा ममता का रिश्ता
इंडिया टुडे के अनुसार, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ममता कुलकुर्णी को फिल्म 'चाइना गेट' में बतौर लीड एक्ट्रेस लिया था. हालांकि, कुछ अनबन होने के कारण उन्होंने एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर निकाल दिया था. हालांकि, अंडरवर्ल्ड से प्रेशर बढ़ने के बाद ममता को फिल्म में वापस लिया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप हो गई और बाद में ममता ने डायरेक्टर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया था.

क्या ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से रचाई शादी?
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, ममता कुलकर्णी ने साल 2002 में दुबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से रचाई थी. साल 2016 में ममता और विक्की को पुलिस ने केन्या एयरपोर्ट पर तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया. हालांकि, एक्ट्रेस ने इसे साजिश करार दिया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा ही अफवाह बताया.

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IANS को दिए एक इंटरव्यू में ममता ने कहा था, 'मैं विक्की गोस्वामी से 1996 में मिली थी और 1997 में उन्हें ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था. वो 12 साल तक जेल में रहे. इस दौरान उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा जताई, जिसके बाद मैं उनसे एक बार मिली. हां, यह सच है कि मेरा विक्की गोस्वामी के साथ संबंध था और मैं उनसे हमेशा प्यार करती रहूंगी, लेकिन मैंने उनसे शादी नहीं की है.'

साध्वी बनीं ममता कुलकर्णी
कभी अपने ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज से सुर्खियां बटोरने वाली ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन गई हैं. बॉलीवुड की गलियों को छोड़ अब वे आध्यात्म की राह पर चल पड़ी हैं. 

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Published at : 19 Apr 2026 03:43 PM (IST)
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