हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘कितना अश्लील गाना है’, हनी सिंह के गाने ‘चिलगम’ में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स, खूब सुनाई खरी-खोटी

‘कितना अश्लील गाना है’, हनी सिंह के गाने ‘चिलगम’ में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स, खूब सुनाई खरी-खोटी

Malaika Arora Trolled: मलाइका अरोड़ा का एक गाना यो यो हनी सिंह के साथ 8 नवंबर को रिलीज होने जा रहा है. इससे पहले गाने का टीजर रिलीज हुआ. जिसको लेकर अब एक्ट्रेस बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 07 Nov 2025 09:42 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस और डांस के जरिए लोगों को दीवाना बनाए रखती हैं. लेकिन इस वक्त वो सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं. दरअसल एक्ट्रेस का एक गाना यो यो हनी सिंह के साथ आ रहा है. जो कल यानि 8 नवंबर को रिलीज होगा. वहीं गाने के रिलीज होने से पहले इसका एक टीजर आउट हुआ. जिसे देख यूजर्स बुरी तरह से भड़क गए हैं और एक्ट्रेस को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं.

मलाइका अरोड़ा पर फूटा लोगों का गुस्सा

मलाइका अरोड़ा और हनी सिंह ने अपने म्यूजिक वीडियो ‘चिलगम’ का टीजर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. जो अब खूब वायरल हो रहा है. गाने में मलाइका अरोड़ा रैपर हनी सिंह के साथ बोल्ड डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं. दोनों के कुछ स्टेप काफी अजीब भी हैं. जिन्हें देख य़ूजर्स का गुस्सा अब एक्ट्रेस पर फूट पड़ा है. कमेंट सेक्शन में लोग मलाइका की जमकर क्लास लगा रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by T-Series (@tseries.official)

यूजर्स ने मलाइका अरोड़ा की लगाई क्लास

मलाइका के गाने के टीजर पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, '52 साल की उम्र में ये शोभा नहीं देता है..' दूसरे ने लिखा, ‘इस वीडियो को प्लीज डिलीट कर दीजिए..’ एक ने कहा, ‘कितना अश्लील गाना है. बस कुछ भी बना दो..’ एक यूजर ने कमेंट में लिखा, ‘मलाइका आपसे ये उम्मीद नहीं थी..’


‘कितना अश्लील गाना है’, हनी सिंह के गाने ‘चिलगम’ में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स, खूब सुनाई खरी-खोटी

मिस्ट्री मैन को लेकर चर्चा में थीं एक्ट्रेस

बता दें कि मलाइका अरोड़ा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही चर्चा में बनी रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल हुई थी. जहां उन्हें एक मिस्ट्री मैन के साथ स्पॉट किया गया. बताया जा रहा है कि उस शख्स का नाम हर्ष मेहता है. जिसका संबंध हीरे व्यापारी के परिवार से है. हालांकि कुछ यूजर्स ने उन्हें मलाइका का मैनेजर भी बताया था. अभी तक इस मामले पर मलाइका अरोड़ा ने खुद कोई रिएक्शन नहीं दिया है.


‘कितना अश्लील गाना है’, हनी सिंह के गाने ‘चिलगम’ में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स, खूब सुनाई खरी-खोटी

ये भी पढ़ें -

फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 07 Nov 2025 09:42 PM (IST)
Tags :
Honey Singh MALAIKA ARORA Chilgam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
Advertisement

वीडियोज

छोटे, खुदरा और घरेलू सामानों की ढुलाई करेगा रेलवे
बेतिया की जनता किसके हक में देगी अपना मतदान?
जिसकी सरकार उसके साथ तेजप्रताप?
क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
नौकरी
SBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती की आखिरी डेट बेहद करीब, ऐसे करें आवेदन
SBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती की आखिरी डेट बेहद करीब, ऐसे करें आवेदन
ट्रैवल
Dronagiri Hanuman Story: बजरंग बली से क्यों नाराज हैं भारत के इस गांव के लोग, जानें क्यों नहीं करते उनकी पूजा?
बजरंग बली से क्यों नाराज हैं भारत के इस गांव के लोग, जानें क्यों नहीं करते उनकी पूजा?
यूटिलिटी
FD कराने की सोच रहे हैं, जानें लें कितने रुपये जमा करने की है लिमिट?
FD कराने की सोच रहे हैं, जानें लें कितने रुपये जमा करने की है लिमिट?
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget