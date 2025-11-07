बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस और डांस के जरिए लोगों को दीवाना बनाए रखती हैं. लेकिन इस वक्त वो सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं. दरअसल एक्ट्रेस का एक गाना यो यो हनी सिंह के साथ आ रहा है. जो कल यानि 8 नवंबर को रिलीज होगा. वहीं गाने के रिलीज होने से पहले इसका एक टीजर आउट हुआ. जिसे देख यूजर्स बुरी तरह से भड़क गए हैं और एक्ट्रेस को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं.

मलाइका अरोड़ा पर फूटा लोगों का गुस्सा

मलाइका अरोड़ा और हनी सिंह ने अपने म्यूजिक वीडियो ‘चिलगम’ का टीजर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. जो अब खूब वायरल हो रहा है. गाने में मलाइका अरोड़ा रैपर हनी सिंह के साथ बोल्ड डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं. दोनों के कुछ स्टेप काफी अजीब भी हैं. जिन्हें देख य़ूजर्स का गुस्सा अब एक्ट्रेस पर फूट पड़ा है. कमेंट सेक्शन में लोग मलाइका की जमकर क्लास लगा रहे हैं.

यूजर्स ने मलाइका अरोड़ा की लगाई क्लास

मलाइका के गाने के टीजर पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, '52 साल की उम्र में ये शोभा नहीं देता है..' दूसरे ने लिखा, ‘इस वीडियो को प्लीज डिलीट कर दीजिए..’ एक ने कहा, ‘कितना अश्लील गाना है. बस कुछ भी बना दो..’ एक यूजर ने कमेंट में लिखा, ‘मलाइका आपसे ये उम्मीद नहीं थी..’





मिस्ट्री मैन को लेकर चर्चा में थीं एक्ट्रेस

बता दें कि मलाइका अरोड़ा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही चर्चा में बनी रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में शामिल हुई थी. जहां उन्हें एक मिस्ट्री मैन के साथ स्पॉट किया गया. बताया जा रहा है कि उस शख्स का नाम हर्ष मेहता है. जिसका संबंध हीरे व्यापारी के परिवार से है. हालांकि कुछ यूजर्स ने उन्हें मलाइका का मैनेजर भी बताया था. अभी तक इस मामले पर मलाइका अरोड़ा ने खुद कोई रिएक्शन नहीं दिया है.





