हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल

फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल

Deepika Padukone Boss Lady Look: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक फैंस के साथ शेयर की है. जो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगी है.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 07 Nov 2025 09:02 PM (IST)
Deepika Padukone Boss Lady Look: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक फैंस के साथ शेयर की है. जो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगी है.

बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना दीपिका पादुकोण पिछले काफी वक्त से बड़े पर्द से दूर हैं. लेकिन एक्ट्रेस लाइमलाइट में बने रहना बखूबी जानती हैं. इसलिए वो सोशल मीडिया पर वक्त-वक्त पर फैंस के लिए अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हालिया तस्वीरों में एक्ट्रेस को बॉस लेडी लुक में इतराते हुए देखा गया.

1/7
दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लेटेस्ट फोटोशूट की तीन तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें उनका लुक फैंस का दिल चुरा रहा है.
दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लेटेस्ट फोटोशूट की तीन तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें उनका लुक फैंस का दिल चुरा रहा है.
2/7
एक्ट्रेस इन तस्वीरों में बॉस लेडी लुक में दिखी. उन्होंने ब्लैक पेंट के साथ मैचिंग टॉप और ब्लेजर कैरी किया. ब्लेजर पर बड़े-बड़े फूलों का डिजाइन बना हुआ है.
एक्ट्रेस इन तस्वीरों में बॉस लेडी लुक में दिखी. उन्होंने ब्लैक पेंट के साथ मैचिंग टॉप और ब्लेजर कैरी किया. ब्लेजर पर बड़े-बड़े फूलों का डिजाइन बना हुआ है.
3/7
दुआ की मॉम ने अपना ये लुक ग्लोसी मेकअप, बालों में पोनीटेल और कानों में टोप्स पहनकर पूरा किया. हर फोटो में एक्ट्रेस के स्टनिंग पोज देखने को मिल रहे हैं.
दुआ की मॉम ने अपना ये लुक ग्लोसी मेकअप, बालों में पोनीटेल और कानों में टोप्स पहनकर पूरा किया. हर फोटो में एक्ट्रेस के स्टनिंग पोज देखने को मिल रहे हैं.
4/7
वहीं इससे पहले एक्ट्रेस को इस शिमरी ड्रेस में अपने हुस्न के जलवे बिखेरते हुए देखा गया था. उनकी ये फोटोज भी खूब वायरल हुई थी.
वहीं इससे पहले एक्ट्रेस को इस शिमरी ड्रेस में अपने हुस्न के जलवे बिखेरते हुए देखा गया था. उनकी ये फोटोज भी खूब वायरल हुई थी.
5/7
दीपिका पादुकोण को आखिरी बार फिल्म ‘सिंघम अगेन’ में देखा गया था. इसके बाद वो प्रेग्नेंसी लीव पर चली गई थी.
दीपिका पादुकोण को आखिरी बार फिल्म ‘सिंघम अगेन’ में देखा गया था. इसके बाद वो प्रेग्नेंसी लीव पर चली गई थी.
6/7
एक्ट्रेस ने 8 सितंबर साल 2024 को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया. जिसका नाम दीपिका और रणवीर ने दुआ रखा है.
एक्ट्रेस ने 8 सितंबर साल 2024 को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया. जिसका नाम दीपिका और रणवीर ने दुआ रखा है.
7/7
दुआ के एक साल की होने के बाद दीपिका और रणवीर ने उसका फेस रिवील किया. दोनों ने ये फोटोज दिवाली के दिन शेयर कर फैंस का त्योहार और यादगार बना दिया था.
दुआ के एक साल की होने के बाद दीपिका और रणवीर ने उसका फेस रिवील किया. दोनों ने ये फोटोज दिवाली के दिन शेयर कर फैंस का त्योहार और यादगार बना दिया था.
Published at : 07 Nov 2025 09:02 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Bollywood Deepika Padukone'

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू । Viral Video
Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
विश्व
PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!
PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!
नौकरी
SBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती की आखिरी डेट बेहद करीब, ऐसे करें आवेदन
SBI स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती की आखिरी डेट बेहद करीब, ऐसे करें आवेदन
ट्रैवल
Dronagiri Hanuman Story: बजरंग बली से क्यों नाराज हैं भारत के इस गांव के लोग, जानें क्यों नहीं करते उनकी पूजा?
बजरंग बली से क्यों नाराज हैं भारत के इस गांव के लोग, जानें क्यों नहीं करते उनकी पूजा?
यूटिलिटी
FD कराने की सोच रहे हैं, जानें लें कितने रुपये जमा करने की है लिमिट?
FD कराने की सोच रहे हैं, जानें लें कितने रुपये जमा करने की है लिमिट?
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget