एक्सप्लोरर
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
Deepika Padukone Boss Lady Look: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक फैंस के साथ शेयर की है. जो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल होने लगी है.
बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना दीपिका पादुकोण पिछले काफी वक्त से बड़े पर्द से दूर हैं. लेकिन एक्ट्रेस लाइमलाइट में बने रहना बखूबी जानती हैं. इसलिए वो सोशल मीडिया पर वक्त-वक्त पर फैंस के लिए अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हालिया तस्वीरों में एक्ट्रेस को बॉस लेडी लुक में इतराते हुए देखा गया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Nov 2025 09:02 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड-हॉलीवुड नहीं, रूसी फिल्म में काम कर रहीं पूजा बत्रा, 49 की उम्र में शुरू की नई पारी
बॉलीवुड
7 Photos
एक्टिंग से दूर रहकर भी लैविश लाइफ जीती हैं सोनम कपूर की बहन रिया, जानें क्या करती हैं
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
टेलीविजन
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion