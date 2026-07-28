'मुझको राणाजी माफ करना' के नए वर्जन पर मचा बवाल, माहिरा शर्मा ने दिया ट्रोलर्स को जवाब
'मुझको राणाजी माफ करना' का नया वर्जन 'राणाजी 2.0' रिलीज हो चुका है. इस गाने में माहिरा शर्मा का नया अंदाज देखने को मिल रहा है, लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है.
साल 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'करण अर्जुन' का आइकॉनिक और एवरग्रीन गाना 'मुझको राणाजी माफ करना' एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में इस मशहूर गाने का नया रीमेक वर्जन रिलीज किया गया है, जिसमें टीवी एक्ट्रेस माहिरा शर्मा नजर आ रही हैं. हालांकि, गाने के रिलीज होते ही माहिरा शर्मा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं..
नया वर्जन रिलीज होते ही शुरू हुई ट्रोलिंग
माहिरा शर्मा का हाना 'राणाजी 2.0' 27 जुलाई को यूट्यूब पर रिलीज हुआ. इसमें एक्ट्रेस जबरदस्त डांस करती दिख रही हैं. हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स को ये गाना कुछ खास पसंद नहीं आया. जैसे ही ये नया गाना रिलीज हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे खास पसंद नहीं किया और माहिरा शर्मा को ट्रोल करना शुरू कर दिया.
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जो दम पुराने में है वो इसमें नहीं...
यूजर्स का कहना है कि नए वर्जन में गाने की असली रूह और 90 के दशक का वो क्लासिक टच पूरी तरह गायब है. नेटिजन्स माहिरा शर्मा के एक्सप्रेशन्स और डांस मूव्स की तुलना ओरिजिनल गाने से कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि, 'ऑरिजिनल गानों का कबाड़ा करना बंद करो.'
एक ने लिखा, 'इस गाने के लिए राणा जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे.' एक ने लिखा, 'जो दम पुराने में है वो इसमें नहीं. ओल्ड इस गोल्ड.' एक लिखते हैं, '1% भी इम्प्रेस नहीं किया... अभी तक ओल्ड इस गोल्ड है.'
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माहिरा शर्मा ने क्या कहा?
ट्रोलिंग के बीच माहिरा शर्मा ने गाने को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, 'जब आप किसी आइकॉनिक गाने से जुड़ते हैं तो थोड़ा दबाव जरूर होता है, क्योंकि लोगों की पुरानी यादें इससे जुड़ी होती हैं. मेरी कोशिश रही कि मैं अपनी अलग एनर्जी लेकर आऊं, लेकिन गाने की असली पहचान और एहसास को भी बरकरार रखूं.'
उन्होंने आगे कहा, 'राणाजी 2.0 की म्यूजिक, कोरियोग्राफी और वीडियो का पूरा लुक मिलकर एक नया अनुभव देता है. मुझे उम्मीद है कि जिस तरह पूरी टीम ने इस गाने को बनाते समय एंजॉय किया, उसी तरह दर्शक भी इसे देखकर खूब पसंद करेंगे.'
ओरिजिनल गाने का जादू आज भी कायम
आपको बता दें कि 'मुझको राणाजी माफ करना' साल 1995 में आई सुपरहिट फिल्म 'करण अर्जुन' का गाना है. इस गाने को अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया था. वहीं पर्दे पर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने इस पर अपने शानदार डांस और एक्सप्रेशन्स से जान फूंक दी थी. आज भी जब लोग 'मुझको राणाजी माफ करना' सुनते हैं, तो ममता कुलकर्णी का वही बेफिक्र अंदाज और 90s का नॉस्टैल्जिया याद आ जाता है.
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