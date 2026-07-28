#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझको राणाजी माफ करना' के नए वर्जन पर मचा बवाल, माहिरा शर्मा ने दिया ट्रोलर्स को जवाब

'मुझको राणाजी माफ करना' के नए वर्जन पर मचा बवाल, माहिरा शर्मा ने दिया ट्रोलर्स को जवाब

'मुझको राणाजी माफ करना' का नया वर्जन 'राणाजी 2.0' रिलीज हो चुका है. इस गाने में माहिरा शर्मा का नया अंदाज देखने को मिल रहा है, लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 28 Jul 2026 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

साल 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'करण अर्जुन' का आइकॉनिक और एवरग्रीन गाना 'मुझको राणाजी माफ करना' एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में इस मशहूर गाने का नया रीमेक वर्जन रिलीज किया गया है, जिसमें टीवी एक्ट्रेस माहिरा शर्मा नजर आ रही हैं. हालांकि, गाने के रिलीज होते ही माहिरा शर्मा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं..

नया वर्जन रिलीज होते ही शुरू हुई ट्रोलिंग
माहिरा शर्मा का हाना 'राणाजी 2.0' 27 जुलाई को यूट्यूब पर रिलीज हुआ. इसमें एक्ट्रेस जबरदस्त डांस करती दिख रही हैं. हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स को ये गाना कुछ खास पसंद नहीं आया. जैसे ही ये नया गाना रिलीज हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे खास पसंद नहीं किया और माहिरा शर्मा को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahira Sharma (@mahirasharma)

जो दम पुराने में है वो इसमें नहीं...
यूजर्स का कहना है कि नए वर्जन में गाने की असली रूह और 90 के दशक का वो क्लासिक टच पूरी तरह गायब है. नेटिजन्स माहिरा शर्मा के एक्सप्रेशन्स और डांस मूव्स की तुलना ओरिजिनल गाने से कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि, 'ऑरिजिनल गानों का कबाड़ा करना बंद करो.' 

मुझको राणाजी माफ करना' के नए वर्जन पर मचा बवाल, माहिरा शर्मा ने दिया ट्रोलर्स को जवाब

एक ने लिखा, 'इस गाने के लिए राणा जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे.' एक ने लिखा, 'जो दम पुराने में है वो इसमें नहीं. ओल्ड इस गोल्ड.' एक लिखते हैं, '1% भी इम्प्रेस नहीं किया... अभी तक ओल्ड इस गोल्ड है.'

ये भी पढ़ेंः नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?

माहिरा शर्मा ने क्या कहा?
ट्रोलिंग के बीच माहिरा शर्मा ने गाने को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, 'जब आप किसी आइकॉनिक गाने से जुड़ते हैं तो थोड़ा दबाव जरूर होता है, क्योंकि लोगों की पुरानी यादें इससे जुड़ी होती हैं. मेरी कोशिश रही कि मैं अपनी अलग एनर्जी लेकर आऊं, लेकिन गाने की असली पहचान और एहसास को भी बरकरार रखूं.' 

मुझको राणाजी माफ करना' के नए वर्जन पर मचा बवाल, माहिरा शर्मा ने दिया ट्रोलर्स को जवाब

उन्होंने आगे कहा, 'राणाजी 2.0 की म्यूजिक, कोरियोग्राफी और वीडियो का पूरा लुक मिलकर एक नया अनुभव देता है. मुझे उम्मीद है कि जिस तरह पूरी टीम ने इस गाने को बनाते समय एंजॉय किया, उसी तरह दर्शक भी इसे देखकर खूब पसंद करेंगे.'

ओरिजिनल गाने का जादू आज भी कायम
आपको बता दें कि 'मुझको राणाजी माफ करना' साल 1995 में आई सुपरहिट फिल्म 'करण अर्जुन' का गाना है. इस गाने को अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया था. वहीं पर्दे पर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने इस पर अपने शानदार डांस और एक्सप्रेशन्स से जान फूंक दी थी. आज भी जब लोग 'मुझको राणाजी माफ करना' सुनते हैं, तो ममता कुलकर्णी का वही बेफिक्र अंदाज और 90s का नॉस्टैल्जिया याद आ जाता है.

ये भी पढ़ेंः वामशी पैदिपल्ली को गले लगाते सलमान खान की तस्वीर वायरल, 'SVC63' को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट!

और पढ़ें
Published at : 28 Jul 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Mahira Sharma Ranaji 2.0
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मुझको राणाजी माफ करना' के नए वर्जन पर मचा बवाल, माहिरा शर्मा ने दिया ट्रोलर्स को जवाब
'मुझको राणाजी माफ करना' के नए वर्जन पर मचा बवाल, माहिरा शर्मा ने दिया ट्रोलर्स को जवाब
बॉलीवुड
36 की हुईं कृति सेनन, रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया ने बर्थडे पर लुटाया प्यार
36 की हुईं कृति सेनन, रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया ने बर्थडे पर लुटाया प्यार
बॉलीवुड
नशेड़ी...गांजा पीकर स्टेज पर जाती हैं...धर्मेंद्र हुड्डा ने सपना चौधरी पर लगाए सनसनीखेज आरोप
गांजा पीकर स्टेज पर जाती हैं...धर्मेंद्र हुड्डा ने सपना चौधरी पर लगाए आरोप
बॉलीवुड
Box office: 'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड सफर हुआ खत्म, जानें- अक्षय की फिल्म की लाइफटाइम कमाई
'वेलकम टू द जंगल' का वर्ल्डवाइड सफर हुआ खत्म, जानें- अक्षय की फिल्म की लाइफटाइम कमाई
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा
'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा
इंडिया
NEET आंदोलनकारियों को बिहार-असम में बड़ी राहत, बंगाल खामोश!
NEET आंदोलनकारियों को बिहार-असम में बड़ी राहत, बंगाल खामोश!
क्रिकेट
कैसा रहा है रवींद्र जडेजा का टेस्ट में रिकॉर्ड, एक क्लिक में जानें
कैसा रहा है रवींद्र जडेजा का टेस्ट में रिकॉर्ड, एक क्लिक में जानें
बॉलीवुड
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
इंडिया
Explained: क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
बिहार
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
एग्रीकल्चर
बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?
बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
ABP NEWS
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
ABP NEWS
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
Embed widget