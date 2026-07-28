36 की हुईं कृति सेनन, रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया ने बर्थडे पर लुटाया प्यार

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन आज, 28 जुलाई को अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास दिन पर उन्हें फैंस और सेलेब्स ने ढेरों शुभकामनाएं दीं. वहीं, सबसे ज्यादा चर्चा उनकी रूमर्ड बॉयफ्रेंड और यूके बेस्ड बिजनेसमैन कबीर बाहिया की बर्थडे विश की हुई. कबीर ने देर रात सोशल मीडिया पर कृति के साथ एक फोटोज शेयर की हैं.

कबीर बहिया ने कृति के बर्थडे पर लुटाया प्यार

कबीर बहिया ने अपने इंस्टाग्राम पर कृति के साथ दो फोटोज शेयर की हैं. पहली फोटो में दोनों सेल्फी लेते नजर आएं. फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'हैप्पी के डे.' इसके साथ उन्होंने ब्लू हार्ट, पार्टी फेस और बर्थडे केक इमोजी भी शेयर किए.

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कबीर बाहिया ने इसके अलावा एक और तस्वीर शेयर की, जिसमें वो कृति सेनन के साथ खूबसूरत नजारों के बीच यॉट पर पोज देते नजर आए. इस फोटो के साथ उन्होंने रेड हार्ट इमोजी भी लगाया. खास बात यह रही कि कृति ने कबीर की दोनों पोस्ट्स को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीपोस्ट किया, जिससे दोनों के रिलेशनशिप की चर्चाओं को और हवा मिल गई.

कृति सेनन और कबीर बाहिया का रिश्ता

बता दें, कृति सेनन और कबीर बाहिया को अक्सर एक दूसरे के साथ स्पॉट किया जाता हैं. इसी साल उदयपुर में कृति की बहन नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन की शादी के समारोह में भी कबीर शामिल हुए थे, जहां उनकी तस्वीरें पूरे सेनन परिवार के साथ सामने आई थीं.

वहीं, कृति और नुपुर जब स्टेबिन बेन के साथ नॉर्वे ट्रिप पर गई थीं, तब भी कबीर उनके साथ मौजूद थे. हाल ही में कृति सेनन और कबीर बाहिया उस वक्त भी सुर्खियों में आए थे, जब दोनों इंग्लैंड में भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज का मैच साथ देखते नजर आए. स्टेडियम से उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे. हालांकि कपल ने अब तक अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है.

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कृति सेनन का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति सेनन आखिरी बार फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आई थीं. साल 2014 में 'हीरोपंती' से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ने 'लुका छुपी', 'मिमी', 'भेड़िया', 'क्रू' और 'दो पत्ती' जैसी फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता है.