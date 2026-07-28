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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड36 की हुईं कृति सेनन, रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया ने बर्थडे पर लुटाया प्यार

36 की हुईं कृति सेनन, रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया ने बर्थडे पर लुटाया प्यार

Kriti sanon Birthday: एक्ट्रेस कृति सेनन आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कृति को विश किया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Jul 2026 12:48 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन आज, 28 जुलाई को अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास दिन पर उन्हें फैंस और सेलेब्स ने ढेरों शुभकामनाएं दीं. वहीं, सबसे ज्यादा चर्चा उनकी रूमर्ड बॉयफ्रेंड और यूके बेस्ड बिजनेसमैन कबीर बाहिया की बर्थडे विश की हुई. कबीर ने देर रात सोशल मीडिया पर कृति के साथ एक फोटोज शेयर की हैं.

कबीर बहिया ने कृति के बर्थडे पर लुटाया प्यार
कबीर बहिया ने अपने इंस्टाग्राम पर कृति के साथ दो फोटोज शेयर की हैं. पहली फोटो में दोनों सेल्फी लेते नजर आएं. फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'हैप्पी के डे.' इसके साथ उन्होंने ब्लू हार्ट, पार्टी फेस और बर्थडे केक इमोजी भी शेयर किए.

36 की हुईं कृति सेनन, रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया ने बर्थडे पर लुटाया प्यार

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कबीर बाहिया ने इसके अलावा एक और तस्वीर शेयर की, जिसमें वो कृति सेनन के साथ खूबसूरत नजारों के बीच यॉट पर पोज देते नजर आए. इस फोटो के साथ उन्होंने रेड हार्ट इमोजी भी लगाया. खास बात यह रही कि कृति ने कबीर की दोनों पोस्ट्स को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीपोस्ट किया, जिससे दोनों के रिलेशनशिप की चर्चाओं को और हवा मिल गई.

36 की हुईं कृति सेनन, रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया ने बर्थडे पर लुटाया प्यार

कृति सेनन और कबीर बाहिया का रिश्ता
बता दें, कृति सेनन और कबीर बाहिया को अक्सर एक दूसरे के साथ स्पॉट किया जाता हैं. इसी साल उदयपुर में कृति की बहन नुपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन की शादी के समारोह में भी कबीर शामिल हुए थे, जहां उनकी तस्वीरें पूरे सेनन परिवार के साथ सामने आई थीं.

वहीं, कृति और नुपुर जब स्टेबिन बेन के साथ नॉर्वे ट्रिप पर गई थीं, तब भी कबीर उनके साथ मौजूद थे. हाल ही में कृति सेनन और कबीर बाहिया उस वक्त भी सुर्खियों में आए थे, जब दोनों इंग्लैंड में भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज का मैच साथ देखते नजर आए. स्टेडियम से उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे. हालांकि कपल ने अब तक अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है. 

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कृति सेनन का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति सेनन आखिरी बार फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आई थीं. साल 2014 में 'हीरोपंती' से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ने 'लुका छुपी', 'मिमी', 'भेड़िया', 'क्रू' और 'दो पत्ती' जैसी फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता है. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 28 Jul 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Kabir Bahia
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