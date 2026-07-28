गांजा पीकर स्टेज पर जाती हैं...धर्मेंद्र हुड्डा ने सपना चौधरी पर लगाए आरोप

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नशेड़ी...गांजा पीकर स्टेज पर जाती हैं...धर्मेंद्र हुड्डा ने सपना चौधरी पर लगाए सनसनीखेज आरोप

जाट आंदोलन के भगोड़े धर्मेंद्र हुड्डा डांसर सपना चौधरी पर लगातार हमलावर हैं. अब एक बार फिर से उन्होंने सपना पर हमला बोला है और उन्हें नशेड़ी तक कह दिया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Jul 2026 12:48 PM (IST)
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अपने गानों से लाखों दिलों पर राज करने वाली हरियाणवी डांसर सपना चौधरी पर जाट आंदोलन के भगोड़े धर्मेंद्र हुड्डा लगातार कोई न कोई बयान दे रहे हैं. अब उन्होंने सपना चौधरी को नशा करने वाली महिला बताते हुए उन पर जमकर हमला बोला है. सपना के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और आरोप लगाया कि सपना सूखा नशा करती है और स्टेज पर गांजे के नशे के साथ ही पहुंचती हैं.

सूखा नशा करके कुछ भी बोल रही है

धर्मेंद्र हुड्डा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सपना चौधरी के खिलाफ एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. इसमें सपना को उन्होंने नशेड़ी बताया था. धर्मेंद्र ने कहा था, 'मर्दों के बारे में वो हमेशा अपमानजनक बातें करती हैं. वो कहती है कि मर्द क्या होते हैं. उनकी लाइफ में भी भाई, पिता, पति व बेटे के रूप में कई मर्द हैं, ऐसे में मर्दों को गलत बताते हुए उसे शर्म आनी चाहिए. वो सूखा नशा करके कुछ भी बोलती रहती हैं.'  

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ना घर परिवार की इज्जत, ना ससुराल की इज्जत

धर्मेंद्र ने आगे 25 जुलाई को महम चौबीसी में हुई खाप पंचायत का जिक्र करते हुए कहा, 'इस दौरान सपना चौधरी ने माफी क्यों नहीं मांगी? जबकि गलती के लिए खाप प्रतिनिधियों व सरपंचों ने मांगी मांगी थी. क्योंकि उनके (सपना) न घर की इज्जत है और न ही ससुराल की. वो कुछ भी बोल देती है.'

 
 
 
 
 
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क्या है पूरा मामला?

दरअसल ये पूरा मामला सपना चौधरी के डांस वीडियो से जुड़ा हुआ है. धर्मेंद्र हुड्डा के मुताबिक़ अश्लील गानों और डांस के जरिए हरियाणा की लड़कियों और महिलाओं की सोच को प्रभावित किया जा रहा है. इससे पहले धर्मेंद्र ने हाल ही में पहले फेसबुक पर लाइव आकर भी सपना चौधरी के खिलाफ भड़ास निकाली थी. उन्होंने ये दावा भी किया था कि सपना पर 35 FIR दर्ज है, लेकिन वो सेटिंगबाजी के चलते बच रही है.

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सपना से इस शर्त पर माफी मांगने को तैयार हैं धर्मेंद्र

धर्मेंद्र ने ये भी कहा था कि वो सपना से अपने शब्दों को लेकर माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं, हालांकि शर्त के साथ. धर्मेंद्र ने कहा था कि अगर सपना मीडिया के सामने आकर ये कह दें कि वो अब अश्लील कंटेट नहीं बनाएगी तो वो माफी मांग लेंगे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Sapna Choudhary Dharmendra Hooda
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