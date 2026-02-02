उफ्फ ये अदाएं! महिमा चौधरी की बेटी ने एथनिक ड्रेस में गिराईं बिजलियां, एक-एक पोज कातिलाना

एक्ट्रेस महिमा चौधरी की बेटी अरियाना चौधरी का नया लुक सामने आया है. उन्हें हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट किया गया. इस दौरान वो अपनी मां महिमा के साथ थी. अरियाना को एथनिक लुक में देखा गया था. उनका ये अवतार चर्चा में आ गया है.

अरियाना का कातिलाना लुक

अरियाना को इवेंट में ग्रीन कलर के सूट में देखा गया था. उन्होंने इस लुक को नेकलेस और ईयररिंग्स से कंप्लीट किया. साथ ही कर्ली हेयरलुक कैरी किया. अरियाना ने कई स्टाइलिश पोज दिए. उन्होंने पैप्स को हैलो भी किया. इसके अलावा क्यूट स्माइल भी दी. अरियाना के पोज वायरल हो गए. वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी.

वहीं महिमा की बात करें तो उन्हें क्रीम कलर की साड़ी में देखा गया, जिस पर उन्होंने जैकेट पेयर की. इसी के साथ उन्होंने मिनिमल जूलरी कैरी की. मां बेटी की इस जोड़ी पर फैंस फिदा हो गए हैं.

बता दें कि अरियाना चौधरी अभी पढ़ रही हैं. हालांकि, वो लाइमलाइट में बनी रहती हैं. अरियाना के फोटोज वायरल रहते हैं. अरियाना को फिल्म नादानियां की स्क्रीनिंग में स्पॉट हुई थीं. इस स्क्रीनिंग में अरियाना के फोटो चर्चा में आ गए थे. इसके बाद से वो खबरों में बनी रहती हैं. अरियाना ने इंस्टाग्राम पर अपना स्कूल से एक वीडियो भी शेयर किया था. इस वीडियो में वो पंजाबी गाने पर थिरकती नजर आई थीं. ये वीडियो बहुत पसंद किया गया था.

महिमा चौधरी का वर्क फ्रंट

वहीं महिमा की बात करें तो उन्होंने फिल्म परदेस से डेब्यू किया था. इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था. महिमा ने इसके बाद कई फिल्में कीं लेकिन कुछ समय बाद वो बॉलीवुड से गायब हो गईं.

हालांकि, अब वो फिर से फिल्में कर रही हैं. उन्होंने 2024 में फिल्म द सिग्नेचर से कमबैक किया था. इसके बाद वो कंगना रनौत की इमरजेंसी में दिखी थीं. उन्होंने फिल्म नादानियां में भी काम किया था. 2025 में वो फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में भी नजर आई थीं.