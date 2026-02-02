रणवीर सिंह की धुरंधर 2025 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हुई. फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. अब फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है. वहीं सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 को भी फैंस ने भर-भरकर प्यार दिया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही है. हालांकि, कलेक्शन के मामले में धुरंधर से पीछे रह गई है. आइए जानते हैं 10वें दिन धुरंधर और बॉर्डर 2 में से किस फिल्म ने धमाल मचाया.

बॉर्डर 2 का 10वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्श

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 10वें दिन 22.5 करोड़ की कमाई की. फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 275.25 करोड़ हो गया है. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 329 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. दुनियाभर में बॉर्डर 2 ने 374 की कमाई की है.

धुरंधर ने 10वें दिन मचाया था धमाल

वहीं धुरंधर ने दसवें दिन 58 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म ने 10 दिनों में 350.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. धुरंधर 10वें दिन की कमाई के मामले में बॉर्डर 2 से बहुत आगे निकल गई है. वहीं 10दिनों की टोटल कमाई में भी धुरंधर आगे है. दोनों फिल्मों के बीच कलेक्शन में काफी गेप आ गया है. ऐसे में अब रणवीर सिंह को पछाड़ने के लिए सनी देओल को बहुत पानी बहाना पड़ेगा.

बता दें कि बॉर्डर 2 ने 30 करोड़ से ओपनिंग की थी. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 36.5 करोड़ कमाए. तीसरे दिन 54.5, चौथे दिन 59 करोड़, पांचवें दिन 20 करोड़, छठे दिन 13 करोड़, सातवें दिन 11.25 करोड़ कमाए. फिल्म ने पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने आठवें दिन 10.75 करोड़ और नौवें दिन 17.75 करोड़ कमाए थे.

वहीं धुरंधर की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 43 करोड़, चौथे दिन 23.25 करोड़, पांचवें दिन 27 करोड़, छठे दिन 27 करोड़, सातवें दिन 27 करोड़ का कलेक्शन किया. पहले हफ्ते में फिल्म ने 207.25 करोड़ ही कमाए. लेकिन दूसरे हफ्ते में फिल्म ने गर्दे उड़ा दिए. फिल्म ने आठवें दिन 32.5 करोड़ का कलेक्शन किया. नौवें दिन 53 करोड़ कमाए.