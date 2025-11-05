हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सैलून के बाहर स्पॉट हुईं महिमा चौधरी की बेटी, खूबसूरती पर फिदा हुए फैंस, बोले- बार्बी डॉल

सैलून के बाहर स्पॉट हुईं महिमा चौधरी की बेटी, खूबसूरती पर फिदा हुए फैंस, बोले- बार्बी डॉल

महिमा चौधरी की बेटी एरियाना चौधरी की खूबसूरती के फैंस दीवाने हैं. एरियाना जहां भी जाती हैं चर्चा में आ जाती हैं. अब उनका नया लुक सामने आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 05 Nov 2025 04:41 PM (IST)
एक्ट्रेस महिमा चौधरी की बेटी एरियाना चौधरी सोशल मीडिया सेंसेशन हैं. एरियाना को अक्सर स्पॉट किया जाता है. वो अपनी मां के साथ नजर आती हैं. एरियाना की खूबसूरती के फैंस दीवाने हैं. उन्हें बार्बी डॉल कहा जाता है. इसके अलावा उन्हें अमेरिकन एक्टर सेलेना गोमेज से भी कंप्येर किया जाता है.

बेटी के साथ स्पॉट हुईं महिमा चौधरी 

हाल ही में महिमा चौधरी और एरियाना को साथ में सैलून के बाहर स्पॉट किया गया. महिमा को इस दौरान ग्रे कलर के आउटफिट में देखा गया. उन्होंने काला चश्मा लगाया था. साथ ही लाइट मेकअप किया हुआ था. उन्होंने गले में चेन-पेंडेंट भी पहना था. साथ ही डेनिम जींस पहनी थी. 

वहीं एरियाना की बात करें तो उन्होंने बैगी जींस और शर्ट पहनी हुई थी. इस लुक को उन्होंने काजल औक मिनिमल मेकअप के साथ कैरी किया. उन्होंने भी गले में चेन पहनी थी. एरियाना बहुत क्यूट लग रही थीं. महिमा और एरियाना ने साथ में कई पोज दिए.

 
 
 
 
 
सैलून के बाहर स्पॉट हुईं महिमा चौधरी की बेटी, खूबसूरती पर फिदा हुए फैंस, बोले- बार्बी डॉल

सोशल मीडिया पर महिमा और एरियाना की ये वीडियो वायरल है. फैंस एरियाना को बार्बी डॉल बोल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- बहुत क्यूट है. एक ने लिखा-नैचुरल ब्यूटी है. कुछ लोगों का कहना है कि वो बिल्कुल अपनी मां की तरह दिखती हैं.

महिमा चौधरी के काम की बात करें तो उन्होंने 2024 में कमबैक किया था. उन्हें अनुपम खेर की द सिग्नेचर में देखा गयाथा. इसके बाद वो कंगना रनौत की इमरजेंसी में भी दिखीं. वहीं वो इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की फिल्म नादानियां में भी देखा गया. इस फिल्म में वो नीलू जयसिंह के रोल में थीं. 

अब वो दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में नजर आएंगी. हाल ही में वो फिल्म का प्रमोशन करती दिखी थीं. उन्हें दुल्हन के जोड़े में देखा गया था. फिल्म में वो संजय मिश्रा के अपोजिट रोल में हैं.

Published at : 05 Nov 2025 04:41 PM (IST)
Mahima Chaudhry Ariana Chaudhry
