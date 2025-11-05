एक्टर काजोल और ऑथर ट्विंकल खन्ना इन दिनों खबरों में बनी हैं. उनका चैट शो टू मच विद काजोल और ट्विंकल छाया हुआ है. इस शो में अभी तक आलिया भट्ट, वरुण धवन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सोनाक्षी सिन्हा, सलमान खान, आमिर खान जैसे स्टार्स नजर आ चुके हैं. शो के एक एपिसोड में गोविंदा और चंकी पांडे भी नजर आए थे.

अब ट्विंकल खन्ना ने बताया कि शो में गोविंदा को लाने के लिए उन्हें और काजोल को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी. The Nod Mag से बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि किस गेस्ट को शो में लाने के लिए उन्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ी.

गोविंदा को किए थे कई सारे कॉल

तो इस पर काजोल ने कहा, 'हम बहुत लोगों को शो में लाना चाहते थे लेकिन ला नहीं पाए. लेकिन मैं अभी आपको लिस्ट नहीं दूंगी. उम्मीद करती हूं अगले सीजन में वो आएंगे. हम ऐसी पेयरिंग चाहते थे जिन्हें लोग देखना चाहते थे और कुछ हमें इंटरेस्टिंग लगी. करण जौहर और जाह्नवी कपूर की जोड़ी काफी इंटरेस्टिंग थी.'

आगे ट्विंकल ने कहा, 'गोविंदा को शो में लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी. हमने उन्हें कई बार कॉल किया. काजोल उनके घर गईं. गोविंदा आइकन हैं और चंकी पांडे के साथ उनकी जोड़ी कमाल है.' बता दें कि शो 25 सितंबर से प्रीमियर हुआ था. शो का नया एपिसोड हर गुरुवार को रिलीज होता है.

बता दें कि शो में गोविंदा ने अपने करियर के अगले कदम के बारे में बात की. गोविंदा ने कहा था, 'एक समय के बाद जिंदगी में ठहराव आ जाता है. आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लीजिए, आप कितने भी अच्छे डायलॉग लिखवा लीजिए. गाने करवा लीजिए लेकिन वो कामयाब तब होते हैं जब एक माहौल तैयार होता है.' बता दें कि गोविंदा ने इंडस्ट्री में हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन जैसी कई शानदार फिल्में की हैं.