महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरह, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस भी हमेशा चर्चा में रहती हैं. अमृता एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़ी हुई हैं। वह अक्सर अपने पति को सपोर्ट करने के लिए कई इवेंट में शामिल होती रहती हैं. कभी-कभी वह खुद भी इवेंट्स में जाकर दर्शकों का मनोरंजन करती हैं. अमृता फडणनवीस अपनी सिंगिंग के लिए फेमस हैं और उनके कई गाने यूट्यूब पर रिलीज़ हो चुके हैं. फिलहाल महाराष्ट्र के सीएम की पत्न अमृता अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं. इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने पति देवेंद्र फडणनवीस के बारे में कई खुलासे किए हैं.

‘देवेंद्र फडणनवीस नहीं हैं रोमांटिक’

दरअसल देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने हाल ही में कर्ली टेल्स के यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू दिया था जो अब खूब वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू के दौरान अमृता ने यूं तो कई बातें की लेकिन उनके द्वारा अपने पति और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र को लेकर किए गए खुलासों ने खूब ध्यान खींचा. इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या देवेंद्र फडनवीस रोमांटिक हैं? इस सवाल के जवाब में अमृता ने कहा, “मैं डे वन से जानती हूं कि वे पीपल मैन हैं और वह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हैं. लेकिन वह बहुत सपोर्टिव हैं जैसे कि अगर आपको कुछ करना है तो वह कभी भी सवाल खड़े नहीं करते हैं. वो बोलेंगे कि आपको जो करना है वो कीजिए और वो एक विश्वास रखते हैं कि मैं जो कुछ भी करूंगी वो सभी के लिए अच्छा होगा.”

‘एब्सेंड हसबैंड हैं देवेंद्र फडणनवीस ‘

अमृता फडणनवीस ने आगे कहा, “ मैं हमेशा कहती हूं कि वह एक एब्सेंट हसबैंड हैं. मुझे इसके बारे में बुरा भी नहीं लगता है क्योंकि जिस तरीके से और जिस स्पीड से उन्होंने महाराष्ट्र के लिए काम किया है तो मुझे इस पर प्राउड फील होता है. इसलिए मैं उन्हें पूरी लिबरेज देती हूं कि ठीक है आप हमारे लिए नहीं हो तो भी ये ओके है हम अपना टेक केयर कर लेंगे. "

View this post on Instagram A post shared by Amruta Fadnavis (@amruta.fadnavis)

10 सालों से वेकेशन पर नहीं गए

अमृता फडणनवीस ने आगे बताया, "दीविजा और देवेन मुश्किल से कभी वेकेशन पर गए होंगे. पिछले साल बस एक बार हम मथुरा-वृंदावन गए थे क्योंकि दिवीजा ने इंसिस्ट किया था क्योंकि वह कृष्ण भक्त है. बस डेढ़ दिन के लिए हम वेकेशन पर गए थे. 10 साल में मुझे याद नहीं कि कभी हम साथ गए हों."