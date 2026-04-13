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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमुस्लिम पति फरमान को छोड़कर भाई गई थीं महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा? वायरल वीडियो की सच्चाई आई सामने

मुस्लिम पति फरमान को छोड़कर भाई गई थीं महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा? वायरल वीडियो की सच्चाई आई सामने

महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा इन दिनों खबरों में बनी हैं. कुछ समय पहले उन्होंने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान से शादी की थी. अब खबरें हैं कि मोनालिसा नाबालिग हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 13 Apr 2026 05:55 PM (IST)
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महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा अपनी शादी को लेकर विवादों में बनी हुई हैं. मोनालिसा ने कुछ समय पहले मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान संग शादी की थी. उनकी शादी केरल में हुई थी. तब मोनालिसा ने बताया था कि वो 18 साल की हैं. हालांकि, हाल ही में रिपोर्ट्स आई कि मोनालिसा सिर्फ 16 साल की हैं और वो नाबालिग हैं.

मोनालिसा के भागने के वीडियो की सच्चाई

इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ. इस वीडियो में एक शख्स दावा कर रहा था कि मोनालिसा भाग गई है. उसका पता नहीं चल पा रहा है. उस वीडियो में जो शख्स था वो मोनालिसा के पति फरमान जैसा दिख रहा था. हालांकि, अब ये साफ हो गया है कि वो शख्स फरमान नहीं था. वो सिर्फ फरमान की तरह दिखता है और उस शख्स का नाम अरविंद कुमार जोशी है. अरविंद ने वो वीडियो सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में अपलोड़ की थी.

 
 
 
 
 
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'एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था वीडियो'

अरविंद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि वो बलोतरा राजस्थान के रहने वाले हैं. उन्होंने कहा, 'मेरा मकसद नहीं था वो वीडियो बनाने का. मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था. आप जो फरमान मुझे समझ रहे वो मैं नहीं हूं.'

एक इंटरव्यू में अरविंद जोशी ने कहा, 'मैं फरमान के वीडियोज देखता हूं. मुझे किसी ने कहा कि मैं फरमान जैसा दिखता हूं. मुझे उन्होंने कहा कि तू मोनालिसा के भाग जाने का वीडियो बनाकर पोस्ट कर दे. फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे.'

बता दें कि वायरल वीडियो में अरविंद बोल रहे थे, 'फैंस मोनालिसा का यहां अजमेर में पता नहीं लग पाया है. मैं अब जोधपुर जा रहा हूं. जोधपुर में पता करेंगे. अगर किसी को पता चले कि मोनालिसा कहां पर हैं और किसी ने कहीं देखा हो तो मुझे बताए.' हालांकि, अब इस वीडियो की सच्चाई सामने आ गई है.

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Published at : 13 Apr 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Monalisa MAHAKUMBH Farman Khan
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