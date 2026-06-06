रिव्यू: महा स्लो सीरीज 'ब्राउन' में इतने परेशान कैरेक्टर हैं कि आप भी परेशान हो जाएंगे, करिश्मा की कमाल की एक्टिंग भी बर्बाद

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनBrown Review | महा स्लो सीरीज 'ब्राउन' में इतने परेशान कैरेक्टर हैं कि आप भी परेशान हो जाएंगे, करिश्मा कपूर और सूर्या शर्मा की कमाल एक्टिंग भी बर्बाद

Brown Review | महा स्लो सीरीज 'ब्राउन' में इतने परेशान कैरेक्टर हैं कि आप भी परेशान हो जाएंगे, करिश्मा कपूर और सूर्या शर्मा की कमाल एक्टिंग भी बर्बाद

Brown Review: करिश्मा कपूर ने लंबे समय के बाद स्क्रीन पर वापसी की है. उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई सीरीज 'ब्राउन' से कमबैक किया. ऐसे में इसे देखने से पहले रिव्यू पढ़ लें.

By : अमित भाटिया | Updated at : 06 Jun 2026 01:10 PM (IST)
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एक होती हैं स्लो बर्नर, एक होती हैं सुपर स्लो बर्नर और फिर आती हैं ऐसी सीरीज जो इतनी स्लो हैं, इतनी स्लो हैं कि इन्हें देखने के लिए इनाम मिलना चाहिए, इस सीरीज के एक्टर कमाल हैं, लोकेशन शानदार है, सेटिंग अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा है लेकिन ये सीरीज इस हद तक स्लो कर दी गई है कि आप परेशान हो जाते हैं, आप बार-बार बोर होकर सीरीज बंद करेंगे, और अगर बहुत हिम्मत वाले हैं तो ही एंड तक पहुंचेंगे इस उम्मीद में कि शायद कुछ हो जाए लेकिन आजकल इस तरह के क्राइम शो थोक के भाव पर बन रहे हैं जहां एक किलर है और वो पता नहीं क्यों कत्ल कर रहा है और अब तो ये सीरीज एंड तक आते ही आपकी उम्मीदों का भी कत्ल कर रही है. 

कहानी- कोलकाता में एक बडे़ आदमी की बेटी का कत्ल हो जाता है, एक पुलिस ऑफिसर रीटा ब्राउन को तहकीकात के लिए बुलाया जाता है, कई लोगों पर शक जाता है, फिर एक और कत्ल हो जाता है, दोनों कत्ल का पैटर्न एक जैसा है, एक कातिल कैसे पकड़ा जाएगा,यही इस सीरीज के 7 एपिसोड्स में दिखाया गया है

कैसी है सीरीज- ये सीरीज उम्मीद कतो जगाती है कि ये एक अच्छी सीरीज होगी लेकिन उम्मीदें कई बार टूटती हैं, सीरीज हद से ज्यादा स्लो है, हर कैरेक्टर परेशान है, जिनका मर्डर होता है वो परेशान, जो पुलिवाले जांच करते हैं वो परेशान, जिनकी जांच की जाती है वो परेशान, इस सीरीज में इतने सारे परेशान लोग भर दिए गए हैं कि आप भी परेशान ही हो जाते हैं, एक वक्त के बाद ये सीरीज झेली नहीं जाती, काफी बोरिंग लगती है और आपका कातिल के बारे में जानने का इंट्रेस्ट ही खत्म हो जाता है, कई बार मेकर्स अपने दिमाग में एक कमाल की कहानी बुनते हैं ,उन्हें लगता है वो कुछ नया और अलग बनाएंगे लेकिन वो कहानी पेपर से पर्दे तक वैसे नहीं पहुंच पाती, इस सीरीज के साथ भी कुछ ऐसा ही लगता है, इसे कुछ ज्यादा पेचीदा कर दिया गया है लेकिन मेकर्स को ये समझना चाहिए कि किसी चीज को इतना भी क्या घुमा देना कि दर्शक की समझ में ही ना आए, स्लो बर्नर अच्छे लगते हैं लेकिन इस सीरीज की पेस इतनी ज्यादा स्लो है कि ये कातिल के मिलने के बाद भी चलती रहती है, बाकी के किरदारों का ट्रॉमा दिखाती है, ये सीरीज कुछ अलग करने की कोशिश करती है, ये सायकॉलोजिकल थ्रिलर बनने की कोशिश करती है लेकिन ये कोशिश बिल्कुल कामयाब नहीं होती और आपको ये सीरीज निराश ही करती है

एक्टिंग- करिश्मा कपूर को वेब सीरीज में देखना अच्छा लगता है, उन्होंने एक पुलिसवाली का किरदार निभाया है, लेकिन वो भी ट्रॉमा में है, नशा करती है, इस तरह के पुलिसवाले इन दिनों खूब दिखाए जाते हैं और इनको दिखाकर क्या हासिल होता है ये समझ से परे है, हर बार कोई पुलिसावाला सस्पेंशन से ही क्यों वापस आता है, करिश्मा का काम कमाल है लेकिन ये सीरीज उनके टैलेंट को बर्बाद कर देती है, सूर्या शर्मा का काम भी कमाल है, वो अनदेखी के बाद यहां अच्छे लगते हैं, उनकी पर्सनैलिटी जबरदस्त है लेकिन खराब राइटिंग के आगे वो क्या करते, हेलन जैसी एक्ट्रेस को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, सोनी राजदान का रोल भी छोटा है, jisshu sengupta का काम अच्छा है ,मेघना मलिक को भी ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं दिया गया

राइटिंग और डायेरक्शन- इस सीरीज को करीब आधा दर्जन राइटर्स ने मिलाकर लिखा है और हैरानी है कि ये सब मिलकर भी ऐसा कुछ नहीं बना पाए जो ठीक ठाक भी हो, अभिनय देव का डायरेक्शन अच्छा है , कोलकाता को भी अच्छे से दिखाया गया है लेकिन शायद वो इस सीरीज को वैसा नहीं बना पाए जैसा उन्होंने सोचा होगा

कुल मिलाकर ये सीरीज आपको खूब बोर करेगी, नींद ना आए तो देख लीजिए.

रेटिंग- 2 स्टार्स

Published at : 06 Jun 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Karishma Kapoor Brown Review
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