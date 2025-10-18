20 अक्टूबर को पूरे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'वोकल फॉर लोकल' मुहिम शुरू की है. इस मुहिम के साथ अब नेताओं के अलावा कई बॉलीवुड सेलेब्स भी जुड़ गए हैं. माधुरी दीक्षित से लेकर रुपाली गांगुली ने इस मुहिम के तहत सोशल मीडिया पर स्पेशल पोस्ट शेयर की. चलिए जानते हैं किसने क्या लिखा...

'वोकल फॉर लोकल' से जुड़ी माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम पर एक एड वीडियो शेयर किया. जिसमें एक्ट्रेस दिवाली की लाइटें खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं. इसे शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, ‘दिवाली की रोशनी तभी पूरी लगती है जब ख़ुशी अपनों के साथ बनती है. आइए अपनी स्थानीय दुकानों, अपने लोगों का समर्थन करें - और एकजुटता की रोशनी फैलाएं’

तृप्ति ने भी शेयर की 'वोकल फॉर लोकल' की पोस्ट

एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी भी 'वोकल फॉर लोकल' मुहिम से जुड़ी हैं. एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया. जिसमें वो मोजरी की खरीददारी करती दिखी. इसे शेयर करते हुए लिखा, ‘उन लोगों से खरीदारी करने में कुछ खास बात होती है जो आपका नाम, आपकी पसंद और आपके मूड को जानते हैं. इस दिवाली, मैं स्थानीय चीज़ें चुन रही हूं क्योंकि हर छोटी दुकान का दिल बड़ा होता है..’

रुपाली ने फैंस के लिए शेयर किया खास वीडियो

टीवी की फेमस एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने भी इस मुहिम के तहत फैंस के लिए एक खास वीडियो शेयर किया. जिसमें वो साड़ी की दुकान में नजर आई. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘एक त्यौहार के मौसम से दूसरे त्यौहार के मौसम तक, हमारी स्थानीय दुकानें दिवाली की वो शानदार गर्माहट लाने में कभी असफल नहीं होतीं. इस बार, ख़रीदेंगे वहीं से — अपनों से. आइए भारत का जश्न मनाएं..’

सुनील ग्रोवर ने फैंस को दी ये सलाह

फेमस एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने 'वोकल फॉर लोकल' से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘दिवाली पर सब कुछ नया लेना जरूरी नहीं-बस अपने लोगों से लेना जरूरी है. स्थानीय खरीदारी करें, स्थानीय मुस्कुराएं, स्थानीय जश्न मनाएं..’

शंकर महादेवन ने भी शेयर की पोस्ट

बॉलीवुड के फेमस सिंगर शंकर महादेवन ने भी एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में वो एक लोकल दुकान से मिठाई खरीदते दिखे. इसे शेयर करते हुए सिंगर ने लिखा, ‘हर मिठाई की मिठास बढ़ जाती है जब वह अपने शहर की दुकान से आती है..इस दिवाली, अपनी खुशियों का सुर बनाएं #VocalForLocal के साथ..’

