बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान 58 साल की उम्र एक बेटी के पिता बने हैं. दरअसल एक्ट्रेस की पत्नी शूरा खान ने 5 अक्टूबर के दिन एक नन्ही परी को जन्म दिया था. कपल ने बेटी का नाम सिपारा खान है. अब सिपारा के आने प दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ने अरबाज को एक वॉर्निंग दी है. एक्ट्रेस ने कहा, ‘छोटी परी तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगी…’

शबाना आजमी ने दी अरबाज को वॉर्निंग

दरअसल अरबाज खान की बेटी के जन्म के बाद शबाना आजमी ने अपने घर पर एक सेलिब्रेशन रखा था. जिसमें अरबाज केक कट करते हुए नजर आए. इस सलिब्रेशन की तस्वीरें अब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "अरबाज खान, बेटी सिपारा के जन्म पर ढेर सारी बधाई! सावधान रहना, ये छोटी परी तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगी, क्योंकि बेटी का हक ही यही है…"

अर्पिता के घर हुई थी अरबाज-शूरा की शादी

बता दें कि साल 2023 में अरबाज खान ने मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से दूसरी शादी की थी. दोनों की शादी मुंबई में अर्पिता खान के बंगले पर धूमधाम से हुई थी. अब ये कपल एक बेटी के पेरेंट्स बने हैं. जिसके घर में आने से पूरे खान परिवार की खुशी सातवें आसमान पर है.

मलाइका थीं अरबाज की पहली पत्नी

अरबाज खान की पहली शादी साल 1998 में एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से हुई थी. दोनों की लव मैरिज थी. शादी के बाद कपल एक बेटे के माता-पिता बने. जिसका नाम अरहान है. फिर साल 2017 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए. बता दें कि अरहान की अपनी सौतेली मां शूरा से बेहद खास बॉन्डिंग है. जब शूरा ने बेटी को जन्म दिया था. तो अरहान भी अपनी छोटी सी बहन को मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे. इनके अलावा सलमान खान भी नन्ही परी को देखने पहुंचे थे.

