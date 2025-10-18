हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘उंगलियों पर नचाएगी...', बेटी के आने पर शबाना आजमी ने दी अरबाज खान को वॉर्निंग, कही ऐसी बात

‘उंगलियों पर नचाएगी...', बेटी के आने पर शबाना आजमी ने दी अरबाज खान को वॉर्निंग, कही ऐसी बात

Arbaaz Khan Baby Girl: बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान कुछ दिन पहले ही एक बेटी के पिता बने हैं. ऐसे में दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ने एक्टर को एक खास चेतावनी दी.

By : सखी चौधरी | Updated at : 18 Oct 2025 08:36 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान 58 साल की उम्र एक बेटी के पिता बने हैं. दरअसल एक्ट्रेस की पत्नी शूरा खान ने 5 अक्टूबर के दिन एक नन्ही परी को जन्म दिया था. कपल ने बेटी का नाम सिपारा खान है. अब सिपारा के आने प दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ने अरबाज को एक वॉर्निंग दी है. एक्ट्रेस ने कहा, ‘छोटी परी तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगी…’

शबाना आजमी ने दी अरबाज को वॉर्निंग

दरअसल अरबाज खान की बेटी के जन्म के बाद शबाना आजमी ने अपने घर पर एक सेलिब्रेशन रखा था. जिसमें अरबाज केक कट करते हुए नजर आए. इस सलिब्रेशन की तस्वीरें अब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "अरबाज खान, बेटी सिपारा के जन्म पर ढेर सारी बधाई! सावधान रहना, ये छोटी परी तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगी, क्योंकि बेटी का हक ही यही है…"

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shabana Azmi (@azmishabana18)

अर्पिता के घर हुई थी अरबाज-शूरा की शादी

बता दें कि साल 2023 में अरबाज खान ने मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से दूसरी शादी की थी. दोनों की शादी मुंबई में अर्पिता खान के बंगले पर धूमधाम से हुई थी. अब ये कपल एक बेटी के पेरेंट्स बने हैं. जिसके घर में आने से पूरे खान परिवार की खुशी सातवें आसमान पर है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by sshura Khan (@sshurakhan)

मलाइका थीं अरबाज की पहली पत्नी

अरबाज खान की पहली शादी साल 1998 में एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से हुई थी. दोनों की लव मैरिज थी. शादी के बाद कपल एक बेटे के माता-पिता बने. जिसका नाम अरहान है. फिर साल 2017 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए. बता दें कि अरहान की अपनी सौतेली मां शूरा से बेहद खास बॉन्डिंग है. जब शूरा ने बेटी को जन्म दिया था. तो अरहान भी अपनी छोटी सी बहन को मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे. इनके अलावा सलमान खान भी नन्ही परी को देखने पहुंचे थे.

ये भी पढ़ें - 

‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने नए घर में रखी ग्रैंड दिवाली पार्टी, जैकी श्रॉफ समेत कई स्टार्स हुए शामिल, देखें इनसाइड तस्वीरें

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 18 Oct 2025 08:36 PM (IST)
Tags :
Arbaaz Khan Shabana Azmi Bollywood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे में इन 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
भारत-ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे में इन 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
Advertisement

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे में इन 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
भारत-ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे में इन 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
टेलीविजन
‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने नए घर में रखी ग्रैंड दिवाली पार्टी, जैकी श्रॉफ समेत कई स्टार्स हुए शामिल, देखें इनसाइड तस्वीरें
‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने नए घर में रखी ग्रैंड दिवाली पार्टी, जैकी श्रॉफ समेत पहुंचे ये स्टार्स
दिल्ली NCR
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
फूड
दिवाली में बाजार से न ले आना नकली मिठाईयां, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
दिवाली में बाजार से न ले आना नकली मिठाईयां, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
हेल्थ
क्या हो अगर एक बार में खा लिए जाएं 50 अंडे? सच्चाई जान कांप उठेगी रूह
क्या हो अगर एक बार में खा लिए जाएं 50 अंडे? सच्चाई जान कांप उठेगी रूह
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget